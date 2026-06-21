Galería | Una nueva generación de historiadores celebra su graduación

Acompañados de sus compañeros, familiares y profesores, una nueva generación de historiadores y geógrafos puso fin a su etapa universitaria en un acto celebrado en la Facultad de Historia del Campus de Ourense

Una nueva generación de historiadores y geógrafos completó su etapa universitaria en el Campus. La Facultad de Historia celebró el acto de graduación de su alumnado, una emotiva ceremonia que sirvió para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el trabajo académico de los estudiantes que finalizaron sus respectivos grados durante este ciclo formativo. El evento reunió a miembros del equipo decanal, profesorado, familiares y amigos, quienes acompañaron a los egresados en su despedida oficial de las aulas. Durante la celebración, se hizo entrega de las correspondientes insignias y diplomas conmemorativos, en una jornada llena de ilusión.