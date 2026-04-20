Galería | La Orquesta del Conservatorio profesional de Música de Ourense destaca en Medinaceli
PRIMERA EDICIÓN
El I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorio celebrado en Medinaceli vio a la Orquesta del Conservatorio profesional de Música de Ourense logró el segundo puesto tras una gran actuación en el Palacio Ducal de la localidad soriana.
La Orquesta del Conservatorio profesional de Música de Ourense logró el segundo puesto en el I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorio. La cita se celebró en el Palacio Ducal de Medinaceli.
Hasta la localidad soriana se desplazó la orquesta ourensana que compitió contra la Orquesta del Centro Integrado padre Antonio Soler de Madrid , que se llevó el primer puesto, y la Orquesta del Conservatorio de Torrelavega. La orquesta del Conservatorio de Ourense fue la última en actuar ante los presentes y lo hizo a las órdenes de su directora Raquel Carrera que lideró a los jóvenes músicos ourensanos.
Este concurso promovido por la Fundación DEARTE busca elevar la excelencia musical entre los jóvenes españoles. Esta fase final se disputó con las tres orquestas pudiendo interpretar su repertorio a lo largo de la jornada.
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La Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Ourense ensaya antes de su actuación en el I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorio en Medinaceli.
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El jurado del I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorio estuvo presidido por Enrique García Asensio, una de las figuras más reconocidas de la dirección orquestal en España.
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Raquel Carrera, directora de la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Ourense, dirige a sus músicos durante su actuación en el I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorio en Medinaceli.
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El Palacio Ducal de Medinaceli fue el escenario de la actuación de la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Ourense.
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La sección de cuerdas de la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Ourense durante su actuación en el I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorio celebrado en Medinaceli.
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El público presente en Medinaceli disfruta de la actuación de la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Ourense durante el I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorio.
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Raquel Carrera y los jóvenes músicos ourensanos saludan al jurado y público tras su actuación en el I Concurso Nacional de Orquesta de Conservatorio celebrado en Medinaceli.
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Público y jurados presentes en el Palacio Ducal de Medinaceli brindan una ovación a la Orquesta del Conservatorio Profesional de Ourense tras su actuación.
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La plaza exterior del Palacio Ducal de Medinaceli llena para escuchar el fallo del jurado durante el I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorio.
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El jurado emite su fallo proclamando vencedor a la Orquesta del Centro Integrado padre Antonio Soler de Madrid del I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorio.
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Los integrantes de la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Ourense esperan el fallo del jurado durante el Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorio.
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Foto de familia de la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Ourense tras su participación en Medinaceli en el i Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorio.
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