Galería | La Orquesta del Conservatorio profesional de Música de Ourense destaca en Medinaceli

Actuación de la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Ourense en el Palacio Ducal de Medinaceli durante el I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorio.

El I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorio celebrado en Medinaceli vio a la Orquesta del Conservatorio profesional de Música de Ourense logró el segundo puesto tras una gran actuación en el Palacio Ducal de la localidad soriana.

La Orquesta del Conservatorio profesional de Música de Ourense logró el segundo puesto en el I Concurso Nacional de Orquestas de Conservatorio. La cita se celebró en el Palacio Ducal de Medinaceli.

Hasta la localidad soriana se desplazó la orquesta ourensana que compitió contra la Orquesta del Centro Integrado padre Antonio Soler de Madrid , que se llevó el primer puesto, y la Orquesta del Conservatorio de Torrelavega. La orquesta del Conservatorio de Ourense fue la última en actuar ante los presentes y lo hizo a las órdenes de su directora Raquel Carrera que lideró a los jóvenes músicos ourensanos.

Este concurso promovido por la Fundación DEARTE busca elevar la excelencia musical entre los jóvenes españoles. Esta fase final se disputó con las tres orquestas pudiendo interpretar su repertorio a lo largo de la jornada.