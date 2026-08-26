Galería | Los ourensanos cambian las gafas de sol por el paraguas

La inestabilidad se intensifica este miércoles con chubascos y tormentas, mientras las temperaturas se mantienen por debajo de lo habitual para finales de agosto

El paraguas sigue siendo el principal complemento de los ourensanos, dejando atrás los días de gafas de sol que marcaron las primeras semanas de agosto. La lluvia vuelve a ganar protagonismo en las calles de la provincia en este tramo final del verano, con la llegada de una nueva borrasca que deja a Ourense bajo aviso amarillo por precipitaciones y tormentas.

MeteoGalicia y AEMET prevén para este miércoles una jornada marcada por la inestabilidad, los chubascos y las tormentas, con especial atención a la provincia ourensana. En las tres zonas de aviso de Ourense existe riesgo de precipitaciones que pueden alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 40 litros en doce horas. Además, las tormentas pueden ir acompañadas de granizo.

La situación será especialmente complicada entre el mediodía y las 18,00 horas, cuando se concentra la mayor probabilidad de tormentas. La nueva borrasca, situada al noroeste de Galicia, impulsa un frente que atraviesa la comunidad y deja precipitaciones en buena parte del territorio.

En Ourense, el cambio de tiempo también se nota en los termómetros. La capital alcanzará este miércoles una máxima de 24 grados, mientras que para el jueves se espera un nuevo descenso hasta los 20 grados. La jornada del jueves continuará marcada por los chubascos y las tormentas, con nuevos avisos activos durante las primeras horas del día.