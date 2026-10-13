Galería | Los ourensanos combaten un calor inusual a mediados de otoño

Los termómetros alcanzan los 31 grados el miércoles en Ourense y persiste el calor hasta el jueves antes de dar paso a un descenso progresivo de las temperaturas a partir del viernes.

Ourense afronta una semana marcada por las altas temperaturas para mediados de octubre, con máximas que alcanzan los 31 grados el miércoles. Los ourensanos continúan combatiendo un calor inusual para esta época del año, con un ambiente casi veraniego que se prolongará durante los primeros días de la semana. Las temperaturas diurnas seguirán siendo elevadas, mientras que las mañanas ofrecerán un respiro con registros más frescos.

La previsión apunta a un inicio de semana estable, con cielos poco nubosos y escasa probabilidad de precipitaciones. Este lunes las máximas llegarán a los 28 grados, mientras que el martes se situarán en torno a los 27. El miércoles será la jornada más calurosa, con valores que podrían alcanzar los 31 grados y que prolongarán la sensación de verano en la ciudad.

El jueves el calor continúa presente, con máximas cercanas a los 30 grados, aunque comenzará a notarse un ligero descenso térmico. A partir del viernes, las temperaturas bajarán progresivamente, dando paso a unas condiciones más propias del otoño. Así, Ourense encara varios días de calor antes de un cambio en el tiempo que permitirá dejar atrás, poco a poco, este episodio de temperaturas inusualmente altas para mediados de octubre.