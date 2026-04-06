Galería | Los ourensanos disfrutan del sol en Ourense que marca la máxima de Galicia, en imágenes

Las termas de Outariz registraron una gran afluencia de gente con el buen tiempo.

Superando los 30º el termometro en Ourense hizo que ourensanos y turistas buscaran alternativas para combatir el calor, tomar el sol y realizar actividades al aire libre. La provincia registró la máxima gallega

Ourense registró este lunes la temperatura máxima en Galicia. El mercurio se fue hasta los 31,6º. Esto provocó que ourensanos y turistas buscaran alternativas para combatir el calor o comenzar a ponerse morenos.

Una de las opciones elegidas fueron las termas de Outariz que registraron una gran afluencia de gente en un caluroso lunes de abril. Hubo quien además de darse un baño aprovechó para tomar el sol o incluso echar una siesta. Otros aprovecharon la sombra de los árboles para compartir una agradable conversación.

El calor se hizo presente en Ourense y hubo quien no desperdició la ocasión para hacer un plan al aire libre antes de las lluvias de este inicio de semana.