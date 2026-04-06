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Las termas de Outariz registraron una gran afluencia de gente con el buen tiempo.
Las termas de Outariz registraron una gran afluencia de gente con el buen tiempo. | José Paz

Galería | Los ourensanos disfrutan del sol en Ourense que marca la máxima de Galicia, en imágenes

ALTAS TEMPERATURAS

Superando los 30º el termometro en Ourense hizo que ourensanos y turistas buscaran alternativas para combatir el calor, tomar el sol y realizar actividades al aire libre. La provincia registró la máxima gallega

Ourense registró este lunes la temperatura máxima en Galicia. El mercurio se fue hasta los 31,6º. Esto provocó que ourensanos y turistas buscaran alternativas para combatir el calor o comenzar a ponerse morenos.

Una de las opciones elegidas fueron las termas de Outariz que registraron una gran afluencia de gente en un caluroso lunes de abril. Hubo quien además de darse un baño aprovechó para tomar el sol o incluso echar una siesta. Otros aprovecharon la sombra de los árboles para compartir una agradable conversación.

El calor se hizo presente en Ourense y hubo quien no desperdició la ocasión para hacer un plan al aire libre antes de las lluvias de este inicio de semana.

Gorras, pantalones cortes y vestidos; el vestuario elegido por los ourensanos y turistas para combatir el calor.
1/6 Gorras, pantalones cortes y vestidos; el vestuario elegido por los ourensanos y turistas para combatir el calor. | José Paz
Las tollas sobre el césped de las termas de Outariz para tomar el sol y comenzar a ponerse moreno.
2/6 Las tollas sobre el césped de las termas de Outariz para tomar el sol y comenzar a ponerse moreno. | José Paz
Hubo quien aprovechó para tomar fotos del día soleado, otros para refrescarse en las termas de Outariz
3/6 Hubo quien aprovechó para tomar fotos del día soleado, otros para refrescarse en las termas de Outariz | José Paz
Cargados de toallas y ropa de veranos los ourensanos comienzan a llegar a las termas de Outariz para tomar el sol.
4/6 Cargados de toallas y ropa de veranos los ourensanos comienzan a llegar a las termas de Outariz para tomar el sol. | José Paz
Una pareja disfruta del buen tiempo a la sombra de los árboles.
5/6 Una pareja disfruta del buen tiempo a la sombra de los árboles. | José Paz
Tras un baño en las termas de Outariz este ourensano toma el sol en una terma seca
6/6 Tras un baño en las termas de Outariz este ourensano toma el sol en una terma seca | José Paz

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