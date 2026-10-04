Galería | Ourense disfruta de la Carrera de la Guardía Civil un año más

La emoción y la adrenalina de los últimos metros.

La prueba reunió a centenares de participantes en una jornada marcada por el carácter solidario de la cita, que en esta edición quiso apoyar la labor de Aspanas y acercar el deporte a todos los públicos.

La tercera edición de la Carrera de la Guardia ya es historia. Centenares de corredores se dieron cita en esta prueba popular, que convirtió la mañana en una nueva jornada de deporte y solidaridad en Ourense, con la salida desde la Praza Maior.

La árbitra Zulema González ejerció como madrina de honor de una cita que destinó todos los fondos recaudados a Aspanas, asociación dedicada a apoyar a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

El entusiasmo de los ourensanos se palpó durante toda la jornada. Los participantes afrontaron un trazado de 6,35 kilómetros, en el que los favoritos buscaron situarse en cabeza desde los primeros metros.

La prueba también contó con la participación de los más jóvenes, que recorrieron las calles de la ciudad en un circuito de menor distancia una vez finalizada la carrera absoluta.

Un fin de semana más, deporte y solidaridad volvieron a ir de la mano en Ourense.