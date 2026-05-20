O estudantado reivindicou con orgullo a vixencia do galego. | Óscar Pinal

Galería | Ourense revoluciónase polo galego: 1.100 rapaces toman o centro no Correlingua 2026

PRAZA MAIOR E AUDITORIO

As rúas da cidade enchéronse de cor e reivindicación con máis de mil estudantes de toda a provincia. Baixo o lema “Co galego no corazón facemos revolución”, a xornada percorreu a praza Maior e o Auditorio nunha festa para defender o uso do idioma entre a mocidade

Un total de 1.100 rapaces de toda a provincia déronse cita onte en Ourense para participar no Correlingua 2026. A praza Maior e a rúa do Paseo foron o escenario de diversas actividades lúdicas onde os estudantes luciron pancartas co lema “Co galego no corazón facemos revolución”. O obxectivo desta edición é claro: aumentar o número de galegofalantes entre os menores de idade.

A gala central no Auditorio estivo conducida pola actriz Isabel Risco. Alí, o alumnado do IES Otero Pedrayo e do CEIP Folla Respino (de Vilamartín de Valdeorras) leron os seus manifestos en defensa da lingua. A música puxo o broche de ouro coa Mekánica Rolling Band, que compartiu escenario coas versións musicais de alumnos do CEIP O Couto e as Pandeireteiras Loureiro.

Esta iniciativa, que naceu en 2001, cumpre un cuarto de século sendo máis necesaria ca nunca para poñer o idioma no foco e frear o avance do castelán en Galicia.

1/16 O Correlingua celebra un cuarto de século en loita polo idioma. | Óscar Pinal
2/16 Nenos de primaria participan con ilusión nas actividades. | Óscar Pinal
3/16 O sol acompañou a xornada, obrigando a buscar sombras e hidratación. | Óscar Pinal
4/16 Os participantes desprazáronse en masa para asistir á gala central | Óscar Pinal
5/16 Actividades lúdicas na zona histórica antes de comezar os actos oficiais. | Óscar Pinal
6/16 Actividades lúdicas na zona histórica antes de comezar os actos oficiais. | Óscar Pinal
7/16 A praza Maior ateigada: Centos de estudantes de secundaria concentráronse dende cedo. | Óscar Pinal
8/16 O Correlingua celebra un cuarto de século en loita polo idioma. | Óscar Pinal
9/16 Profesores e monitores coordinando o gran volume de participantes. | Óscar Pinal
10/16 Actividades lúdicas na zona histórica antes de comezar os actos oficiais. | Óscar Pinal
11/16 Actividades lúdicas na zona histórica antes de comezar os actos oficiais. | Óscar Pinal
12/16 O Correlingua celebra un cuarto de século en loita polo idioma. | Óscar Pinal
13/16 Actividades lúdicas na zona histórica antes de comezar os actos oficiais. | Óscar Pinal
14/16 Detalle dunha das pancartas máis coloridas da xornada. | Óscar Pinal
15/16 O estudantado reivindicou con orgullo a vixencia do galego. | Óscar Pinal
16/16 Reivindicación creativa: Un grupo de alumnos amosa o lema: “Co galego no corazón facemos revolución”. | Óscar Pinal

