Galería | Ourense revoluciónase polo galego: 1.100 rapaces toman o centro no Correlingua 2026
PRAZA MAIOR E AUDITORIO
As rúas da cidade enchéronse de cor e reivindicación con máis de mil estudantes de toda a provincia. Baixo o lema “Co galego no corazón facemos revolución”, a xornada percorreu a praza Maior e o Auditorio nunha festa para defender o uso do idioma entre a mocidade
Un total de 1.100 rapaces de toda a provincia déronse cita onte en Ourense para participar no Correlingua 2026. A praza Maior e a rúa do Paseo foron o escenario de diversas actividades lúdicas onde os estudantes luciron pancartas co lema “Co galego no corazón facemos revolución”. O obxectivo desta edición é claro: aumentar o número de galegofalantes entre os menores de idade.
A gala central no Auditorio estivo conducida pola actriz Isabel Risco. Alí, o alumnado do IES Otero Pedrayo e do CEIP Folla Respino (de Vilamartín de Valdeorras) leron os seus manifestos en defensa da lingua. A música puxo o broche de ouro coa Mekánica Rolling Band, que compartiu escenario coas versións musicais de alumnos do CEIP O Couto e as Pandeireteiras Loureiro.
Esta iniciativa, que naceu en 2001, cumpre un cuarto de século sendo máis necesaria ca nunca para poñer o idioma no foco e frear o avance do castelán en Galicia.
