Galería | Ourense sale de compras nocturnas en la Shopping Night

Tras más de una década de éxito, la Shopping Night de Ourense volvió a sacar a los ourensanos al centro de la ciudad. Establecimientos locales como la Casa de los Lentes, la Joyería Suiza y la tienda de moda infantil Hada Madrina registraron una altísima afluencia gracias a atractivos descuentos de entre el 10% y el 50%, sorteos y actividades de animación.

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