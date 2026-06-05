Galería | Ourense sale de compras nocturnas en la Shopping Night
DESCUENTOS
Tras más de una década de éxito, la Shopping Night de Ourense volvió a sacar a los ourensanos al centro de la ciudad. Establecimientos locales como la Casa de los Lentes, la Joyería Suiza y la tienda de moda infantil Hada Madrina registraron una altísima afluencia gracias a atractivos descuentos de entre el 10% y el 50%, sorteos y actividades de animación.
Puedes ver aquí las fotos de la jornada.
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