Galería | Ourense vive un lunes de un calor que ya figura en los libros de historia

El calor dejó este lunes en Ourense un registro poco habitual para un 14 de septiembre , en una jornada que podría situarse entre las más cálidas de la serie histórica para estas fechas. A falta de la validación definitiva de los datos, no consta un valor igual o superior a los 37,8 grados desde mediados de septiembre.

La ciudad de Ourense recordó el verano con temperaturas por encima de los 37º. Unas cifras que hace años que no se registraron por estas fechas en la provincia. Una situación que obligó a los ourensanos a sacar los paraguas, mantenerse hidratados y combatir el calor de diversas formas.

Desde los últimos chapuzones del año, comprar un helado o pasear bajo la sombra de árboles o paraguas. Un día que marca el inicio de la semana y donde hubo quien aprovechó los últimos rayos de sol.

A falta de la validación definitiva de los datos climatológicos oficiales, no se ha localizado en la serie histórica consultada ningún registro de 37,8 grados o superior en Ourense ciudad desde un 14 de septiembre en adelante.