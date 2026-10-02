Autoridades posan en las escaleras de la catedral junto a la Real Banda de Gaitas.
Autoridades posan en las escaleras de la catedral junto a la Real Banda de Gaitas. | Lucía Otero

Galería | La Policía Nacional celebra en Ourense a, los ángeles custodios, su patrón

2 DE OCTUBRE

La Real Banda de Gaitas estuvo presente en la catedral con su música acompañando a los policías nacionales que estuvieron presentes en el acto.

La Policia Nacional celebró en Ourense a los ángeles custodios, su patrón. Un acto que tuvo lugar en la Catedral de Ourense y después se trasladaron al Auditorio Municipal para concluir. Presente estuvo Eladio Santo, delegado del gobierno en Ourense, quien elogió la labor de la Policía Nacional.

La Real Banda de Gaitas estuvo presente en la catedral con su música acompañando a los policías nacionales que estuvieron presentes en el acto.

Galería | La Policía Nacional celebra en Ourense a, los ángeles custodios, su patrón
1/5 Eladio Santos, delegado del Gobierno en Ourense, en las escaleras de la catedral de Ourense. | Lucía Otero
Galería | La Policía Nacional celebra en Ourense a, los ángeles custodios, su patrón
2/5 La Real Bandas de Gaitas ameniza con música la misa de los ángeles custodios en la catedral de Ourense. | Lucía Otero
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3/5 Formadas y en silencio la Real Banda de Gaitas en el portón de la catedral. | Lucía Otero
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4/5 Galería | La Policía Nacional celebra en Ourense a, los ángeles custodios, su patrón | Lucía Otero
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5/5 Los policias nacionales bajan las escaleras de la catedral de Ourense con la bandera de España tras la misa. | Lucía Otero

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