Galería | La Policía Nacional celebra en Ourense a, los ángeles custodios, su patrón

Autoridades posan en las escaleras de la catedral junto a la Real Banda de Gaitas.

La Real Banda de Gaitas estuvo presente en la catedral con su música acompañando a los policías nacionales que estuvieron presentes en el acto.

La Policia Nacional celebró en Ourense a los ángeles custodios, su patrón. Un acto que tuvo lugar en la Catedral de Ourense y después se trasladaron al Auditorio Municipal para concluir. Presente estuvo Eladio Santo, delegado del gobierno en Ourense, quien elogió la labor de la Policía Nacional.

La Real Banda de Gaitas estuvo presente en la catedral con su música acompañando a los policías nacionales que estuvieron presentes en el acto.