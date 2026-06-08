FORMACIÓN EN CIBERSEGURIDAD
Galería | La Policía Nacional entrega el carnet de ciberexpert@s a más de 200 estudiantes ourensanos
FORMACIÓN EN CIBERSEGURIDAD
La Policía Nacional entregó el carnet de ciberexpert@s a 207 estudiantes ourensanos de sexto de primaria. En un evento celebrado en el pabellón anexo a la Comisaría Provincial de Ourense se puso fin a este programa que busca que el menor conozca las herramientas de prevención y comportamiento en el mundo digital y cómo debe actuar ante los peligros que se pueden presentar en Internet.
Los alumnos proceden de cuatro centros educativos: C.E.I.P. de A Ponte y Prácticas y los C.P.R. Cardenal Cisneros y SantaTeresa de Jesús (Carmelitas). Estuvieron acompañándolos y entregando los reconocimientos el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos Martínez y con la presencia del comisario jefe provincial de Ourense, Juan Cástor Vázquez Salgado y el director territorial de Educación, Jorge Rubén Sampedro Grande.
Este programa consta de visitas durante cinco días a la comisaria donde los jóvenes se familiarizan con términos relacionados con la ciberseguridad y los ciberdelitos. Además, los ayudan a prevenir el bullying o caer en actos delictivos que pongan en peligro su intimidad.
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