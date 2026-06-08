Galería | La Policía Nacional entrega el carnet de ciberexpert@s a más de 200 estudiantes ourensanos

Los estudiantes de sexto de primaria con las autoridades tras el acto donde fueron reconocidos como ciberexpert@s

El programa busca que los jóvenes ourensanos conozcan mejor el entorno digital y las amenazas que presenta. En el acto participaron más de 200 alumnos de sexto de primaria de cuatro centro educativos de la ciudad.

La Policía Nacional entregó el carnet de ciberexpert@s a 207 estudiantes ourensanos de sexto de primaria. En un evento celebrado en el pabellón anexo a la Comisaría Provincial de Ourense se puso fin a este programa que busca que el menor conozca las herramientas de prevención y comportamiento en el mundo digital y cómo debe actuar ante los peligros que se pueden presentar en Internet.

Los alumnos proceden de cuatro centros educativos: C.E.I.P. de A Ponte y Prácticas y los C.P.R. Cardenal Cisneros y SantaTeresa de Jesús (Carmelitas). Estuvieron acompañándolos y entregando los reconocimientos el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos Martínez y con la presencia del comisario jefe provincial de Ourense, Juan Cástor Vázquez Salgado y el director territorial de Educación, Jorge Rubén Sampedro Grande.

Este programa consta de visitas durante cinco días a la comisaria donde los jóvenes se familiarizan con términos relacionados con la ciberseguridad y los ciberdelitos. Además, los ayudan a prevenir el bullying o caer en actos delictivos que pongan en peligro su intimidad.