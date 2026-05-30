Galería | Los primeros graduados en Relaciones Internacionales por la UVigo Campus Ourense se despiden de la etapa universitaria

Los 33 alumnos que forman parte de esta primera generación de Relaciones Internacionales de la única facultad en España especializada en este grado universitario. El carácter bilingüe de este grado hace de esta generación preparada para afrontar el mercado laboral nacional e internacional

Tras cuatro años, la primera generación de graduados en Relaciones Internacionales del Campus Ourense de la Universidad de Vigo se despidieron de su etapa universitaria. Los 33 graduados celebraron acompañados de su compañeros, profesores y famlias un día muy especial.

Una generación que forma parte de la única facultad de España en Relaciones Internacionales. Durante su época universitaria compartieron docencia hibrido con el Campus de Ferrol depediente de la Universidad de A Coruña. Otro de los factores importantes a tomar en cuenta de esta generación de graduados es la formación bilingüe en inglés que les permite incorporarse al mercado laboral como profesionales capacitados para trabajar en entornos multiculturales.