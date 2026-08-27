Galería | Una tarde más de agosto pasada por agua en Ourense

La lluvia vuelve a marcar la jornada en Ourense, con aviso amarillo por precipitaciones y tormentas en el noroeste y sur de la provincia, antes de una mejoría que traerá de nuevo el sol y temperaturas cercanas a los 30 grados el sábado.

Ourense vuelve a vivir un día de lluvia en este agosto. Esta meteorología vuelve a dejar una estampa poco habitual del verano, donde el paraguas se ha convertido estos días en un complemento imprescindible. Tras las precipitaciones registradas el miércoles, especialmente intensas durante la tarde y acompañadas de algún rayo, la inestabilidad meteorológica continuaba este jueves.

El noroeste y el sur de la provincia permanecían hasta el mediodía en aviso amarillo por precipitaciones y tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La jornada vuelve a estar marcada por los chubascos, que mantienen a Ourense alejado de la habitual imagen de sol y calor propia de estas fechas.

Galicia continúa bajo la influencia de bajas presiones y de una masa de aire frío procedente de latitudes superiores, una situación que está favoreciendo los cielos nubosos y las precipitaciones, que pueden ser localmente fuertes.

Según la previsión de MeteoGalicia, las lluvias irán perdiendo fuerza a medida que avance la jornada. El mapa del radar europeo apunta además a una mejoría progresiva a partir del viernes, aunque todavía podrían registrarse precipitaciones de forma intermitente, especialmente durante la tarde.

El cambio más evidente llega durante el fin de semana. Tras un viernes todavía variable, los cielos ourensanos recuperarán el sol el sábado y las temperaturas iniciarán una recuperación. Los termómetros pasarán de los 21 grados de máxima y 13 de mínima previstos para este jueves a valores cercanos a los 29 grados durante la jornada del sábado.

Así, este final de agosto deja en Ourense una sucesión de jornadas más propias de otras épocas del año, con lluvia, tormentas y temperaturas contenidas, antes de que el verano vuelva a hacerse notar con más fuerza durante el fin de semana.