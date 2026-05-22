Galería | Las ultimas tendencias en ataúdes y urnas se muestran en Funergal

Una de las novedades será el Taller de Arte Floral Funerario impartido por Rita Soto, florista de O Carballiño

Una de las novedades de la decimotercera edición de Funergal fue el denominado Taller de Arte Floral Funerario impartido por Rita Soto, florista de O Carballiño. Tuvo lugar este mismo jueves a mediodía y presentará las últimas tendencias en diseño floral. Una actividad gratuita y abierta a todos los participantes en la feria, no exclusivamente al profesional funerario.

Además, Funergal 2026 contará con la exposición que bajo el título “Cinenterios”, promovida por la Asociación de Funerarias y cementerios Municipales AFCM-Cementerios Vivos, recogerá una mirada cinematográfica que permitirá descubrir a los asistentes el patrimonio cultural que encierran los cementerios, proyectando una visión contemporánea de estos espacios de la memoria. También estará expuesto un carruaje fúnebre a caballo cedido por el Grupo La Libélula de Valladolid.

Asimismo, la Fundación mexicana “Honor a quién Honor Merece”, presente en la feria, entregará mañana viernes a partir de las cinco y media de la tarde sus galardones, que reconocerán la aportación al sector funerario internacional tanto de empresas como de profesionales.

Tercera edición de la feria con alta velocidad

Será la de 2026 la tercera edición de Funergal con Alta Velocidad. Ourense está ahora a menos de dos horas y media por ferrocarril de Madrid, una ciudad, la capital de España, conectada a través de vuelo directo con hasta sesenta y seis países.

Una rapidez en el desplazamiento que facilitará la participación de expositores y sobre todo de visitantes tanto nacionales como internacionales. Aquellos que decidan acudir a la feria en tren podrán beneficiarse de un diez por ciento de descuento gracias a un convenio con la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe).

Las puertas se abrirán a las diez los tres días

Las puertas de Expourense se abrirán a las diez de la mañana los tres días de duración de la feria, hasta las seis de la tarde jueves y viernes y hasta las dos y media el sábado. La información sobre Funergal 2026 podrá encontrarse en su página web, www.funergal.com, o a través de sus perfiles en Facebook e Instagram.

Esta decimotercera edición está patrocinada por la Diputación Provincial de Ourense con el patrocinio y colaboración de los grandes grupos empresariales de prestación de servicios funerarios del país como Interfunerarias o el Grupo Albia.