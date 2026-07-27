Galería | Viajeros, peregrinos y ourensanos viven una jornada de intenso calor en Ourense, en fotos

Una nueva ola de calor puede llegar en los próximos días a Ourense, una situación que ya se nota en la provincia donde los termómetros marcan temperaturas que rondan los 40º y quienes salen a las calles lo hacen bajo un sol abrasador

La provincia de Ourense afronta una semana marcada por el intenso calor, una situación que puede alcanzar su pico máximo de temperaturas en los próximos días. Esto hace que el riesgo de incendios sea de moderado e intenso en algunos puntos de la provincia.

Con los termómetros marcando más de 35º los ourensanos, viajeros y peregrinos enfrentan en la ciudad al sol en busca de un refugio donde combatir las altas temperaturas. Unos optan por espacios cerrados, gorras o paraguas; mientras otros deciden acudir a los ríos y playas fluviales ourensanas para darse un chapuzón, tomar el sol y mantenerse frescos e hidratados ante el sofocante calor presente en Ourense.

Desde Meteogalicia llaman a estar atento a las alertas y mantenerse hidratado, evitando realizar esfuerzos físicos o salir de las viviendas en las horas centrales del día ante un posible golpe de calor.