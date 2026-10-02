Gráfico | El valor de la vivienda en Ourense sube una cuarta parte en cinco años

El valor tasado de la vivienda en Ourense aumentó un 25,4% entre marzo de 2021 y marzo de 2026, según los datos del Ministerio de Vivienda. En este periodo, el valor medio pasó de 1.152,20 a 1.445,20 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento de 293 euros por metro cuadrado.

La evolución de la ciudad se enmarca en una subida general del valor tasado de la vivienda en los principales municipios españoles, aunque con diferencias muy importantes según el territorio. La tabla elaborada a partir de los datos ministeriales muestra que durante estos cinco años hay localidades en las que el valor de la vivienda llegó a duplicarse, mientras que en otras el crecimiento fue mucho más contenido.

Entre las ciudades más conocidas que aparecen en la parte alta de la tabla destaca Valencia, donde el valor tasado pasó de 1.514,70 euros por metro cuadrado en marzo de 2021 a 2.972,80 euros en marzo de 2026. El incremento alcanza así el 96,3%, prácticamente el doble en cinco años.

Una evolución similar se observa en Alicante, que pasa de 1.162,80 a 2.279,20 euros por metro cuadrado, con una subida del 96%. También sobresalen otros municipios de la costa mediterránea y de las islas, como Santa Pola (+96,1%), Torrevieja (+90,9%) y Gandia (+87,6%).

El extremo más llamativo de la tabla corresponde a municipios en los que el valor tasado más que se ha duplicado desde 2021. Quart de Poblet registra un incremento del 120,5%, mientras que Xirivella alcanza el 111,7%, Mislata el 108,3% y Burjassot el 106,2%. También superan el 100% Sagunto, Ciutadella de Menorca y Paterna.

La tabla también muestra casos con incrementos muy inferiores. Villarrobledo, por ejemplo, pasa de 607,10 euros por metro cuadrado en marzo de 2021 a 665,50 euros en marzo de 2026, lo que representa una subida del 9,6%.

De este modo, la evolución de los últimos cinco años dibuja un mercado residencial con grandes diferencias territoriales. Mientras determinados municipios han visto crecer su valor tasado en más de un 100%, otros han registrado aumentos inferiores al 20%. Ourense queda en una posición intermedia, con una subida del 25,4% entre marzo de 2021 y marzo de 2026.

Datos nacionales y de Galicia

En el conjunto de España, el valor tasado de la vivienda libre también ha mantenido una trayectoria ascendente: pasó de 1.625,40 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2021 a 2.315,70 euros en el primero de 2026, lo que supone un incremento de alrededor del 42,5%.

Galicia presenta igualmente una evolución positiva, aunque de menor intensidad: el valor pasó de 1.210,20 euros por metro cuadrado en marzo de 2021 a 1.627,40 euros en marzo de 2026, un aumento aproximado del 34,5%.