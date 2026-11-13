El gran día de las librerías en Ourense: un 5% de descuento en la compra de libros

Las librerías de Ourense celebran el Día de las Librerías con una invitación a acercarse a los libros y descubrir la cultura que se esconde detrás de sus escaparates y estanterías. Bajo el lema nacional “Entra en la librería, asómate a la cultura”, la cita, que tiene lugar este viernes, 13 de noviembre, reivindica el papel de estos establecimientos como espacios de difusión cultural, promoción de la lectura y encuentro con los lectores. Para conmemorar la jornada, los establecimientos de la provincia ofrecerán un descuento del 5% en todas las compras de libros.

La programación organizada por la Agrupación Provincial de Libreros de Ourense, en colaboración con el Concello de Ourense, comenzó ayer jueves con una iniciativa dirigida especialmente a los más pequeños. La propuesta tiene como objetivo acercar el mundo de las librerías a las nuevas generaciones y despertar su interés por la lectura a través de una experiencia que combina animación y visitas guiadas por distintos establecimientos de la ciudad. Los protagonistas de esta actividad fueron los alumnos de educación infantil y primaria de los colegios CEIP Manuel Sueiro y CEIP Mestre Vide, que participaron en sendos actos en la entrada a las Galerías Viacambre y en la Plaza Mayor.

Dos lectores consultan un estante de libros en Ourense. | La Región

Las librerías Garce, Tanco, Eixo, Maelka, Queixumes, A Nova, Padre Feijóo y Nobel se sumaron a esta propuesta, abriendo sus puertas a los escolares para que puedan conocer de primera mano cómo funcionan estos espacios y descubrir la variedad de títulos y publicaciones que ofrecen.

La iniciativa pone el acento en la importancia de fomentar el hábito lector desde edades tempranas y en el papel que desempeñan las librerías de proximidad en la vida cultural de las ciudades. Más allá de la venta de libros, estos establecimientos constituyen puntos de referencia para lectores de distintas generaciones, facilitan el acceso a la literatura y contribuyen a mantener vivo el tejido cultural local.

Con esta programación, la Agrupación Provincial de Libreros busca también dar visibilidad al trabajo de los profesionales del sector y recordar la importancia de apoyar al comercio librero. La celebración de hoy permite trasladar esa reivindicación al conjunto de la ciudadanía, con una jornada de puertas abiertas a la cultura y un incentivo para quienes quieran incorporar nuevas lecturas a sus estanterías.

La agrupación provincial anima a los vecinos a participar en la celebración, visitar su librería habitual y aprovechar el descuento del 5%. Una invitación a mantener el vínculo con unos establecimientos que siguen siendo esenciales para acercar los libros a la sociedad.