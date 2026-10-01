“Guerrillero” nació sin poder esperar por ayudas

Francisco Martínez “El Quico”, que cumple hoy 101 años, es el protagonista del documental “Guerrillero”, con Joan Gamero participa en la sección oficial Panorama Galicia del OUFF. Precisamente, la edad de actor principal de este proyecto determinó el proceso de producción. “Es una obra de bajo presupuesto y autogestionada que nació sin esperar subvenciones por la urgencia de registrar la memoria de un personaje único que entonces tenía 97 años”, explicó el director.

Tras una entrevista de ocho horas, que se realizó a lo largo de varios días “para que el protagonista no se cansase”, el documental recoge los testimonios de uno de los últimos supervivientes de la guerrilla antifranquista. Su relato está acompañado de paisajes en blanco y negro rodados en el Bierzo, Valdeorras, los montes de Casaio y las minas de wolframio.

El documental refleja la realidad de esas zonas donde no hubo una línea de frente de guerra civil propiamente dicha, sino un golpe de Estado seguido de una brutal represión franquista. La obra, que acumula ya selecciones y premios en más de veinte festivales internacionales de países como Finlandia, Marruecos, Holanda o Estados Unidos, se proyectará de nuevo hoy, jueves 1 de octubre, a las 22,00 horas en el Teatro Principal de Ourense.

Durante la presentación del filme, Gamero defendió la independencia del cine documental y la necesidad de romper con los corsés que imponen los circuitos comerciales y los medios tradicionales. “Prefiero hacer los proyectos por mi cuenta para tener total libertad creativa, ya que las televisiones suelen limitar mucho los tiempos y encasillar excesivamente las temáticas”, apuntó.