Hartazgo vecinal en A Ponte por la inseguridad: "No queremos que este problema siga normalizándose"

El malestar por la situación de inseguridad en A Ponte vuelve a hacerse visible entre los vecinos. Residentes del barrio y usuarios de la estación de tren trasladan su preocupación por una problemática que, según denuncian, se prolonga desde hace tiempo y que relacionan con la presencia habitual de personas con problemas de drogadicción y sinhogarismo en distintos puntos de la zona.

Una vecina, M. V., ha expresado a La Región el “hartazgo” de los residentes y viajeros ante una situación que, a su juicio, se ha convertido en algo cotidiano. Habla de episodios de acoso a viajeros y vecinos, así como de quejas por hurtos y problemas de convivencia en los alrededores de la estación y en diferentes calles del barrio.

“No queremos que este problema siga normalizándose”, señala en su escrito, en el que reclama una respuesta de las administraciones para reforzar la seguridad en una zona especialmente transitada por la presencia de la estación ferroviaria y de la terminal de autobuses.

Los vecinos piden más vigilancia

Esta nueva queja vuelve a poner el foco en el entorno de la estación, donde los vecinos consideran que la elevada afluencia de viajeros y la ausencia de una vigilancia específica en la estación de autobuses contribuyen a que determinadas situaciones terminen afectando a residentes y usuarios.

“A Ponte necesita soluciones, más vigilancia y una respuesta que garantice la seguridad y la tranquilidad de vecinos y viajeros”, concluye M. V. La petición llega después de meses en los que la zona ha sido escenario de distintas actuaciones policiales relacionadas con delitos de robo y tráfico de drogas.

Ante esta situación, los residentes reclaman mayor presencia policial y medidas para recuperar la sensación de seguridad, además de que la problemática relacionada con las personas sin hogar y las drogodependencias también requiere una respuesta social y asistencial, además de la actuación policial cuando se producen delitos.