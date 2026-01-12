¿Sabe usted que hay quien busca pareja a la antigua en Ourense?

¿Sabe usted que en esta época de aplicaciones para el ligoteo, sigue habiendo heroicos resistentes que optan por medios más tradicionales? ¿Que un anónimo ha decidido buscar a su media naranja, y pretende que sea natural de la city? ¿Que el anónimo pretendiente asegura no llegar a los 50 años, y promete “formalidad” en la futura vida conjunta? ¿Que la duda es si conoceremos el resultado a través de otro cartel?