¿Sabe usted que hay quien busca pareja a la antigua en Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, los ourensanos todavía buscan pareja mediante los métodos tradicionales, claros, sencillos y directos
¿Sabe usted que en esta época de aplicaciones para el ligoteo, sigue habiendo heroicos resistentes que optan por medios más tradicionales? ¿Que un anónimo ha decidido buscar a su media naranja, y pretende que sea natural de la city? ¿Que el anónimo pretendiente asegura no llegar a los 50 años, y promete “formalidad” en la futura vida conjunta? ¿Que la duda es si conoceremos el resultado a través de otro cartel?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
POR 140 MILLONES EN 10 AÑOS
UTE COPASA-Setec se lleva el multimillonario contrato de limpieza y basura del Concello de Ourense
QUEJAS POR EL BIENESTAR ANIMAL
El Concello de Ourense gastó más de 18.000 euros en dromedarios para la cabalgata de Reyes
Lo último
RENOVACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA
Jordi Sevilla lanza su manifiesto "Socialdemocracia 21" con el que pide un cambio de rumbo en el PSOE
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Vuelca un coche en la A-52 en la salida de Allariz