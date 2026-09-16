¿Sabe usted que hay que decir adiós al tren chuchú de As Burgas?

¿Sabe usted que ya hay fecha del último servicio del tren de las termas? ¿Que el día 27 será la última ruta del conocido como tren chuchú? ¿Que esto es un golpe más al termalismo de esta ciudad y sin alternativa a la vista? ¿Que la piscina de As Burgas ya lleva más de seis años cerrada? ¿Que si no cuidamos nuestro patrimonio, no estamos en posición de presumir de nada?