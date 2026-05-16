Historia en 4 tiempos | Antonio Rodríguez, candidato elegido por 600 maestros

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Antonio Rodríguez, candidato elegido por 600 maestros

Antonio Rodríguez, candidato elegido por 600 maestros

Antonio Rodríguez Rodríguez.

Antonio Rodríguez Rodríguez, maestro nacional desde 1964, número uno de la oposición. Casado, 31 años y tres hijos. Desde hace nueve años ejerce la profesión en Bemposta. Su elección como candidato fue hecha en una asamblea de representantes, 600 maestros de la provincia. Trabaja su candidatura en colaboración con un grupo de maestros, por eso frecuentemente se expresa en plural y califica su candidatura como democrática.

“Pienso que estas elecciones son interesantes por dos razones fundamentales: porque históricamente el Magisterio nunca ha participado en unas elecciones libres (esta es la primera vez) y porque van a servir para que se cuente con nosotros a la hora de tomar decisiones que nos afecten.

Como candidato ofrezco el ser portavoz de los acuerdos de las asambleas de representantes y de los acuerdos tomados por base. Quiero ser candidato de la base y me comprometo a no negociar ningún acuerdo con el MEC que no sea previamente conocido y discutido por la base.

Hemos impreso el programa electoral y un cartel con un dibujo de Xaime Quessada que distribuiremos por la provincia, con la ayuda de los representantes de zona. Además, visitaremos los centros.

Nos interesa dejar claro que nuestra candidatura no está politizada. Eso no interesa, ni yo lo consentiría. Yo pretendo ser representante de todo el magisterio, una representación que está en función de un compromiso de los maestros a participar en todo. Creo que hay que votar un programa no una persona”.

(1976)

Otro camión accidentado en la “curva negra” de Marcelo Macías

El camión accidentado.

Poco antes de las dos de la tarde de ayer se ha vuelto a producir, en la ya conocida “curva negra” de Marcelo Macías, un nuevo accidente de tráfico, en el que un camión de gran tonelaje, dedicado al transporte de cemento, estuvo a punto de precipitarse por el barranco, justamente en el mismo lugar en el que el día anterior otro camión volcó y se precipitó por el citado barranco.

Al intentar tomar la curva que en Accesos a Galicia desvía hacia el centro de la ciudad, este camión, matrícula de Lugo, se fue hacia su derecha contra el guarda raíl. Afortunadamente, gracias a la potencia de frenada, así como a que la parte inferior de la carrocería quedó incrustada contra el pavimento, el camión no se deslizó por el barranco.

El conductor resultó ileso.

Este hace ya el número 13 de los accidentes que esta curva ha provocado en este lugar, desde la puesta en servicio del tramo de Accesos a Galicia.

(1976)

El gobernador civil visita Pereiro de Aguiar

Visita del gobernador civil a Pereiro de Aguiar.

El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Joaquín Llobell Muedra, se desplazó en visita oficial a Pereiro de Aguiar, acompañado entre otros del subjefe provincial don Luis Matías de la Torre o el delegado provincial de la Juventud don José Benito López Losada.

A su llegada fue cumplimentado por el alcalde don Luis Labrador Rodríguez, concejales, consejeros locales y demás representaciones.

Seguidamente se desplazó a los pueblos de Pardieiros, donde inauguró la pavimentación de calles; Derrasa, donde inauguró la pista asfaltada que va a Faramontaos; Loñoá, inaugurando la pavimentación de calles, y Pereiro, donde inauguró la pista asfaltada que va a Cachamuiña.

En todos estos pueblos fue objeto de un caluroso recibimiento por parte de sus vecinos y de los de las parroquias lindantes, departiendo ampliamente con todos ellos.

En la capitalidad tuvo lugar un concejo abierto, con asistencia de la Corporación municipal, consejo local, alcaldes de barrio y vecindario en general, expresamente invitado al acto, en el que se expusieron las inquietudes y necesidades de los pueblos.

(1976)

16 de mayo de 1926 - Rebelión militar en Polonia

Julio Fernández Canal denuncia a la Policía a su sirvienta Concha, a la que acusa de robar un total de 160 pesetas en la casa de comidas que el denunciante y su esposa poseen en la calle de Cervantes número 15, en Orense. La acusada reconoció el robo ante su patrón, pero tras comprometerse a devolver el dinero abandonó la casa sin recoger un baúl con ropa de su propiedad, por lo que la Policía la busca activamente.

-El inspector de Escuelas don Daniel Rubín llega a Orense procedente de Toledo.

-Se crea una escuela unitaria de niñas en Ginzo de Limia.

-Se halla en Verín el exdirector de los Registros, don Benito Blanco Espada.

-De paso para Verín estuvo en Orense el expresidente de la Casa de Galicia de Buenos Aires, don José del Barrio.

-Marchó a Madrid el gobernador civil de la provincia, don Salustiano Muñoz Delgado.

-El Ejército se subleva contra el Gobierno en Polonia después de la crisis ministerial y política y toma la ciudad de Varsovia.

16 de mayo de 1951 - Incendio en la tintorería Madrid-París

Nacieron en Orense: Ángeles Menor Prada, Elisa Adán Gómez, Carmen Juiz Fernández y Celia Araujo García.

-Se casaron: José Campos Santalices y María Suárez Durán, Antonio López Madarnás y María Rosario Nieves, Ernesto Valeiras López y Feliciana Magaz Pérez, José Gómez Rodríguez y Nieves Álvarez Nóvoa, José Fernández Vázquez y María González Cabo.

-Un incendio causado por un cortocircuito provoca graves daños en la tintorería Madrid-París situada en la calle Cardenal Quevedo de Orense, obligando a los bomberos a trabajar durante casi una hora para extinguir el fuego que destruyó gran parte de la maquinaria, un cobertizo y algunas prendas de vestir que se hallaban en la tintorería para su limpieza y tinte. La tintorería es propiedad de don Antonio Castelo, y el edificio de don Francisco Rúa.

-Alcibíades Arosamena toma posesión como nuevo presidente de Panamá

16 de mayo de 1976 - Gran homenaje en Madrid a Antonio Iglesias

-Mañana se celebra el Día das Letras Galegas, que este año estará dedicado a la figura del poeta Ramón Cabanillas.

-El compositor, pianista y crítico orensano Antonio Iglesias recibe un gran homenaje en el Hotel Castellana de Madrid al que se han adherido grandes músicos españoles como Andrés Segovia, Joaquín Rodrigo, Rodolfo Halffter, Federico Mompou, Narciso Yepes, Cristóbal Halffter, Enrique García Asensio o Carmelo Bernaola, entre otros.

Homenaje de los músicos españoles a Antonio Iglesias.

-(1) Otro camión, y ya van trece este mes, accidentado en la “curva negra” de Marcelo Macías.

-(2) Don Antonio Rodríguez Rodríguez, uno de los cuatro candidatos a representante del Magisterio orensano ante el Ministerio de Educación y Ciencia.

-(3) El gobernador civil visita Pereiro de Aguiar, donde inauguró varias obras.

-El general Ramalho Eanes presenta su candidatura a la presidencia de Portugal, con el apoyo de los principales partidos políticos del país.

16 de mayo de 2001 - Silvio Berlusconi, de nuevo al frente de Italia

Berlusconi se compromete a "revolucionar" Italia.

El Ourense cede un empate en casa ante el Pontevedra en la última jornada (2-2) y finaliza segundo en Segunda B, a un punto del líder Atlético de Madrid B, clasificándose ambos junto a Zamora y Toledo para la liguilla de ascenso a Segunda División.

-El británico David Coulthard (McLaren Mercedes) gana el Gran Premio de Austria, donde el campeón y líder del Mundial de Fórmula Uno, Michael Schumacher (Ferrari), sigue sin ganar y acabó segundo pese a salir primero en la parrilla.

-El Maccabi de Tel Aviv gana la Suproliga (campeonato que se ha disputado en paralelo a la Euroliga de baloncesto, que ha ganado la Kinder Bolonia) al vencer en la final al Panathinaikos por 81-67.

-El tenista español Juan Carlos Ferrero gana por primera vez el Abierto de Roma al vencer en la final al gran favorito, el brasileño Gustavo Kuerten.

-El magnate Silvio Berlusconi vuelve al poder en Italia con su clara victoria en las elecciones, siete años después de ser desalojado del mismo de forma fulminante por las acusaciones de corrupción.