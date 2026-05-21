Historia en 4 tiempos | El Centro de Educación Cooperativa de Galicia comienza a funcionar en Orense

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

El Centro de Educación Cooperativa de Galicia comienza a funcionar en Orense.

El Centro de Educación Cooperativa de Galicia comienza a funcionar en Orense

Daniel Barata Quintas.

El cooperativismo orensano no para de crecer y se ha convertido en uno de los más importantes de España. Así, ha nacido el Centro de Educación Cooperativa de Galicia, cuyo director es don Daniel Barata Quintas, un hombre joven que conoce a fondo el mecanismo cooperativista.

-Actualmente -me dice- las clases se llevan a cabo en las aulas de la Casa Sindical, dado que el edificio donde irá emplazado el centro, el que ocupó hasta hace poco la Obra Sindical “18 de Julio”, todavía no está acondicionado. Las clases son diarias, con un total de 15 horas semanales, acudiendo un total de 36 alumnos.

-¿Interesa el cooperativismo a la juventud orensana?

-Efectivamente, y esto no solo se constata a través del centro, sino también a través del mismo mundo cooperativista, que en su mayor parte está formado por gente joven.

-¿Para cuántos alumnos tendrá capacidad el nuevo centro?

-Para cerca de 200, en todos sus niveles, siendo propósito de la dirección que puedan impartirse enseñanzas en régimen de internado.

-¿Qué materias se enseñan?

-Fundamentalmente, Organización administrativa de la empresa cooperativa, Matemáticas y Estadística, Derecho Financiero y Fiscal, Contabilidad o Legislación cooperativa, entre otras.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Los panaderos orensanos celebran san Honorato

La comida de hermandad de los panaderos orensanos.

El Sindicato provincial de Cereales celebró en nuestra ciudad la festividad de su patrono san Honorato, con un programa al que asistieron las principales autoridades orensanas con el gobernador civil, señor Llobell Muedra, a la cabeza.

Se celebró una misa en la capilla del Santo Cristo, y posteriormente, en un restaurante a las afueras de la ciudad, una comida de hermandad con asistencia de 173 comensales, entre dirigentes sindicales, trabajadores y empresarios.

A los postres hablaron el presidente de la Agrupación de Panaderos, don Camilo Martínez, y el presidente del Sindicato, don Raúl Falcón Novoa. Finalmente habló el señor Llobell Muedra, que señaló que en años anteriores la fiesta era más reducida y que este año ha tenido carácter provincial, animando a los panaderos a que “continúen así”.

Al final se refirió a los momentos delicados que vivimos y a los cauces de participación democrática con las siguientes palabras: “Creo que España puede ser como ustedes, una gran familia donde hay intereses contrapuestos. Vamos a ver si este buen ambiente que ustedes tienen sirve de ejemplo para todos y ustedes mismos son los primeros en fomentar en sus propios ambientes la unidad del gremio”.

(1976)

Serafín y Luis Pampín, campeones de Albañilería

Serafín y Luis Pampín, ganadores del Concurso provincial de Albañilería.

Se celebró en la Alameda del Concejo el tradicional Concurso provincial de Albañilería, que organiza todos los años el Sindicato provincial de la Construcción. Su desarrollo fue seguido por numerosísimo público congregado en las inmediaciones, así como por numerosos profesionales del gremio.

La clasificación final fue la siguiente:

Campeones, Serafín y Luis Pampín, de la empresa Pampín de Orense, que recibieron trofeos del gobernador civil y delegado provincial sindical, aparte de un premio en metálico de 15.000 pesetas.

En segundo lugar, Felisindo González Rodríguez y Luis Rodríguez Castro, de Orense, ambos de Joenfe de Carballino, trofeos del presidente de la Diputación y Colegio Oficial de Arquitectos, y 10.000 pesetas en metálico.

Terceros, José Iglesias Pérez y José González Quico, de Orense, trofeos del alcalde de Orense y del Colegio Oficial de Aparejadores, aparte de 7.000 pesetas.

Cuartos fueron Manuel Fernández Gil y Miguel Fernández Formigo, de Orense, con trofeos del delegado provincial de Trabajo y presidente del Sindicato de la Construcción, con 5.000 pesetas en metálico.

Quinto lugar para Antonio Carballo Sánchez y Roberto Álvarez Abadín, de la empresa Aníbal Gamallo de Orense, con trofeos del delegado del Ministerio de la Vivienda y presidente de la Unión de Trabajadores, aparte de 3.000 pesetas.

Y el sexto premio fue para Francisco Sánchez Rúa y Ramón González Sánchez, de Construcciones Docabo de Orense, con trofeo del delegado de Información y Turismo y presidente de la Unión de Empresarios del Sindicato de la Construcción, con 2.000 pesetas en metálico.

(1976)

21 de mayo de 1926 - Consejos de guerra en Orense

El Gobierno Militar de Orense celebra dos consejos de guerra contra dos soldados del batallón de Mérida: uno acusado del delito de disparo y lesiones, y otro por atropello y muerte de un paisano.

-Un joven aparece muerto en la orilla izquierda del río Miño a su paso por Los Peares, al parecer reclamado por un juzgado por haber dado muerte a su propio padre y herido gravemente a su hermano el pasado mes de abril.

-De su viaje de novios han regresado a Orense don Ambrosio Bobo y su esposa, doña Concepción Muñiz Guerra.

-Regresó de Madrid a sus posesiones de Leiro el ex diputado provincial don José Torres Pintos.

-Ha dado a luz con toda felicidad un hermoso niño doña Carmen Gómez, esposa del ex gobernador civil de Orense, don Fidel Varela Millán.

-Se encuentra en Orense acompañado de su bella hija el notario de Verín, don Serafín Hervella.

21 de mayo de 1951 - Nuevas concesiones de pasaportes

En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Gil Sanmiguel, Antonio Vidal Barreiro, Manuel Lorenzo Vázquez, José Prieto Forte, Camilo Rodríguez Quevedo, Alfredo Janeiro Fortes, Alfonso Fernández González, Concepción Fernández Álvarez, Francisco Jares González y esposa Inés Marcos Zorrilla, Dolores González Fernández, Camilo Álvarez López, José Rodríguez Sanmiguel, Carmen Rincón Rodríguez, Luisa Macedo Devesa, Guadalupe López Ramos, Avelino Gil Rodríguez y esposa Dosinda Fernández Gil e hija menor, Manuel Pardo Pardo, Gregorio Conde Pérez y esposa Rosa González Vázquez e hijo menor, Adoración Sobrino Guede e hijo menor, Domingo Estévez Martínez y esposa Elisa Yáñez Yáñez e hijos menores, Manuel Doval Fernández, Enrique Doval Giménez, Pilar Doval Giménez, María Nóvoa Nóvoa e hijos menores, Mercedes Nóvoa Álvarez, Antonio Pérez Francisco y esposa Plácida Domínguez Vieira, Maximina Pérez González, Brita Vázquez Conde e hija menor, Bernardo Fernández Palomares, Cristina Fernández Lorenzo, José Fernández González, Javier Fernández Gómez, Ramón Fernández Castro, Camilo Fernández Carreiro y Javier Fernández Lorenzo.

21 de mayo de 1976 - Misa por Franco en el Valle de los Caídos

Misa funeral por Franco.

Se casaron en Orense: Francisco García Martínez e Isabel Vázquez Navarro, Eduardo Domínguez Castro y Ana Gutiérrez Peleteiro, José Vázquez Fernández y Carmen Prada Rodríguez.

-(1) Los panaderos orensanos celebran una comida de hermandad en honor a su patrón, san Honorato.

-(2) Entrevista al director del Centro de Educación Cooperativa de Galicia en Orense, don Daniel Barata Quintas.

-(3) Los hermanos Serafín y Luis Pampín, de la empresa Pampín de Orense, se proclama campeones del tradicional Concurso provincial de Albañilería.

-Alrededor de 8.000 personas asisten a una misa funeral por Francisco Franco en el Valle de los Caídos con presencia de la viuda de Franco, doña Carmen Polo, recibida con gritos de “¡Franco, Franco!, ¡Franco sí, Gobierno no!, o ¡Fraga, dimite, el pueblo no te admite!”, cantándose en repetidas ocasiones el “Cara al Sol”, y con asistencia de varios exministros.

-El ciclista José Pesarrodona gana la Vuelta a España acompañado en el podio por los también españoles Luis Ocaña y José Nazábal.

21 de mayo de 2001 - Fallece el popular “Papuxa” en Ribadavia

El entierro del popular "Papuxa".

El Fórum Ourense cae en los cuartos de final por el título de la División de Honor de fútbol sala ante el Antena 3 Boomerang, al perder por 2-4 en el Pazo en el segundo partido de la eliminatoria, que dejó el 0-2 para los madrileños.

-El Conservatorio de Música de O Barco recibe el galardón de barquense del año que todos los años concede la Sociedad del Casino, recogiendo la estatuilla el director del centro, Manuel Sardón, junto a varios profesores de la entidad.

-Radio Arenteiro inaugura hoy sus emisiones desde el dial 107.4 de la FM, convirtiéndose en el único municipal existente en la provincia tras los fallidos intentos de Ribadavia, Allariz y Maceda. De titularidad municipal y dirigida por el periodista Carlos Rodríguez, la nueva emisora de Carballiño se pone en marcha gracias a una inversión de 18.030 euros con el programa inaugural “Carballiño: Vila viva”.

-Toda Ribadavia llora el fallecimiento de José Dávila Lorenzo, el popular Papuxa cuya taberna se convirtió en un local de referencia en la villa y en la provincia, fallecido a los 82 años después de una grave y larga enfermedad.