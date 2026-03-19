Historia en 4 tiempos | “El equipo con Negrillo va a más”

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

“El equipo con Negrillo va a más”

“El equipo con Negrillo va a más”

El capitán del Orense, Antonio Ordax.

El “capi” del Orense Antonio Ordax Soto lleva cinco temporadas defendiendo los colores rojillos, con pundonor y entrega total de principio a fin del encuentro.

-Ante la CD Leonesa, el Orense realizó el mejor partido de la temporada en el “José Antonio”, ¿a qué fue debido?

-Creo que es debido a que el equipo va a más. Desde que vino Negrillo se obtienen mejores resultados.

-¿Hubo ofrecimiento expreso de los jugadores de la victoria a alguien?

-Sí; lo hicimos como desagravio al presidente por la polvareda que se levantó con lo de los “chorizos” y los “grelos” (se refiere a la grabación en la que el presidente del Orense, Docabo, supuestamente sobornaba a un árbitro) y también se lo ofrecimos a la afición.

-Hablemos de los próximos desplazamientos a Lugo y Villagarcía: ¿qué pasará en ambos?

-Bueno, el primero que tenemos es el de Lugo. Allí vamos dispuestos a ganar, pero ya sabe lo que pasa en el fútbol, a veces jugando mal se gana y haciéndolo bien se pierde.

-¿Se puede ahora hablar de ascenso?

-El ascenso lo deseamos todos, en común, aunque a nosotros particularmente nos inculca mucho el “míster” que se nos vaya de la cabeza. Estamos trabajando para ganar partidos y haciéndolo como lo estamos haciendo debe de llegar el ascenso.

-¿Por la vía directa o jugando la promoción?

-El tiempo lo dirá, pero no cabe duda que nosotros lo buscamos por la vía directa.

Pues a seguir ganando partidos que detrás vendrá el ascenso.

Entrevista de Ellacuriaga (1976)

Cinco sacerdotes orensanos visitan El Palmar de Troya

Don Inocencio Lorenzo Alemparte, párroco de Xinzo de Limia.

El Palmar de Troya es noticia permanente estos días, pero los orensanos tienen además el particular interés de que uno de los primeros “obispos” consagrados allí es el orensano don Camilo Estévez Puga, después de abandonar la parroquia de Rairiz de Veiga. No hace mucho un grupo de cinco sacerdotes orensanos fue a visitar a don Camilo. Fueron estos Amadeo Rodríguez López, párroco de San Torcuato de Allariz; Manuel Rodríguez Sequeiros, párroco de Faramontaos; José Fernández Mociños, capellán castrense en Madrid; Juan Rodríguez Losada, párroco de Verea, e Inocencio Lorenzo Alemparte, párroco de Xinzo de Limia, con quien charlamos en su casa rectoral.

-¿Por qué hicieron este viaje?

-Fuimos con ánimo de dialogar con nuestro antiguo compañero y con el deseo de servir a la Igleisa, para que no se rompa la unidad y se realicen los deseos de nuestro obispo, interpretando el sentir del clero orensano. Fuimos elegidos por la gran amistad que nos unía y nos une con Camilo.

-¿Qué impresión les produjo a ustedes aquello?

-Nos dirigimos a la calle Redes en Sevilla, la casa fundacional y residencia de Clemente Rodríguez (el “papa” Clemente). Íbamos con cierto temor de no ser recibidos, pero nos llevaron junto a Camilo y éste nos recibió de modo excelente. “Aparte de la amistad, me imagino a lo que venís”, nos dijo.

-¿Sigue convencido de las supuestas revelaciones de Clemente?

-Nos aseguró que en dos meses más o menos estará con nosotros el papa en El Palmar, visiblemente para todos, porque en forma etérea ya se ha aparecido, y gobernará la Iglesia desde El Palmar de Troya, reconociendo a estos obispos y sacerdotes de la Orden de la Santa Faz. Y nos preguntó: “¿Si esto sucede en breve plazo creeréis en El Palmar?”. Y nosotros le respondimos: “Y, por contra, si eso no sucede, ¿creerás, Camilo, que estás en un error?”. A lo que contestó: “En tal caso creeré estar en un error”. Y hemos rubricado esto con una abrazo sincero de amigos. Palabra de sacerdotes.

-¿Volverá él aquí?

-Si es fiel a la palabra dada, volverá.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

El deporte cósmico

En vista de su insistencia, voy creyendo ya que la lluvia es un deporte celeste.

Lo difícil es ver a quienes hemos de atribuirlo. Hay una clasificación cuadripartita -perdonad, es una palabra bastante fea pero no voy a andar buscando otra a estas horas; no es muy tarde, pero el día ha durado mucho-: hay una clasificación así de los espíritus de los elementos, en la cual, al aire corresponden los Silfos… Como aquí se trata de una broma pesada de los elementos, no me parece acertado complicar a los Silfos -a quienes conozco de vista, por haberlos vislumbrado una mañana, en campos o montes de la Limia, hace ya muchos años- y de los que sé que son de otra categoría.

Claro es que nosotros nos empeñamos en que no hay más que cuatro elementos, los que conoció Empédocles, y después, resulta que en la India hay cinco, y en la China, seis.

Los que hoy dominan el tiempo son los espíritus de la tempestad: el ejército del Cazador Salvaje, los vientos griegos, cuyos odres deben haberse abierto, o haber sido desgarrados, como los que acuchilló Don Quijote, los Marules índicos, o quienes sean… Con ellos puede que anden en competición los genios de los antros, porque también hay temblores de tierra.

El cielo y la tierra: deportes cósmicos, juegos de los elementos, tan insistentes como los de los hombres, tan constantes, tan iguales un día y otro día, tan continuados, tan inacabables.

El cielo imita a la tierra, los astros copian la historia, los vientos la repiten, la naturaleza imita al arte: es como si los elementos quisieran poner en acción nuestras invenciones. Hemos trastornado el cosmos, infundiéndole nuestros afanes, y ahora…

Crónica de Vicente Risco (1951)

19 de marzo de 1926 - La fotógrafa Ruth M. Anderson, en Orense

En Ordes (Ginzo de Limia) contrajeron matrimonio la bella señorita Elvira Corderi Ferreiro y el joven industrial de Crespos don Eligio Estévez Meleiro, apadrinados por los hermanos de la novia, don Ambrosio y la señorita Carmen Corderi.

-Llegó a Orense, con objeto de visitar los archivos aquí existentes, la señorita norteamericana Ruth M. Anderson, a quien acompaña una distinguida dama.

-Con objeto de asistir a la solemne profesión como religiosa carmelita de la virtuosa señorita orensana María Rionegro, marcharon rumbo a Vitoria el culto profesor de Religión don Jaime Rionegro y las señoritas Modesta Parada y Pilar Rionegro, esta última hermana de la profesa.

-Llega a Orense el nuevo delegado de Hacienda, don Aquilino Lois Barros, que viene a sustituir en nuestra provincia a don Antonio Chápuli Navarro, destinado a Madrid.

-En Orense contrajeron matrimonio la distinguida y bella señorita Carmen Valencia Fernández y el funcionario de Obras Públicas don Daniel Romero Álvarez, apadrinados por sus tíos, la señorita Matilde Valencia Pérez y don Alfredo Álvarez Seara. La boda fue en familia a causa del reciente luto de la novia.

19 de marzo de 1951 - Gran Bretaña tendrá bomba atómica

El Ayuntamiento de Orense concede un “auxilio” de 30 mil pesetas a la Unión Deportiva Orensana “ante la angustiosa situación económica que atraviesa el club y ante de que por falta de calor y ayuda pudieran derivarse consecuencias funestas para el deporte local”.

-(3) La lluvia, un deporte cósmico, según Vicente Risco.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Flora Pérez Forneiro, Celina Rodicio Rodicio, Manuel Reinoso Valdesoiro, José Ramos Rodríguez, Perfecto Quintas Portela, Camilo Otero Caride, Marina Noguerol Rodríguez e hijo menor y Celso González Rodríguez.

-El Vaticano decreta la excomunión de los miembros del Gobierno comunista en Checoslovaquia que han actuado contra la Iglesia Católica, así como de todos los que han colaborado en esta “tarea”.

-Gran Bretaña anuncia que comenzará a fabricar su primera bomba atómica “con la ayuda de EEUU”.

19 de marzo de 1976 - Tragedia en los Dolomitas

Nacieron en Orense: Susana González Fernández, Marta López Rodríguez y Ana Parra Vázquez.

-(1) Un grupo formado por cinco sacerdotes orensanos visita en El Palmar de Troya a su hasta hace poco compañero Camilo Estévez Puga, el párroco de Rairiz de Veiga que abandonó su parroquia para convertirse en “obispo” del autoproclamado “papa” Clemente Domínguez en el enclave sevillano, y que ahora ha sido procesado por la autoridad judicial.

-(2) Entrevista con el capitán del Orense, Ordax, en vísperas del partido frente al Lugo.

-El Consejo de Ministros fija el nuevo salario mínimo en 345 pesetas, un aumento del 23,2 por ciento respecto al salario vigente.

-Dos de los hijos del dirigente comunista Santiago Carrillo, dos estudiantes de 24 y 26 años, entran en España en coche por la frontera francesa y se dirigen a Madrid, un viaje cuya motivación “se desconoce por el momento”.

-Mueren 42 personas al desplomarse al vacío el teleférico del monte Cermis, en los Dolomitas italianos, cuando realizaba uno de los trayectos cargado de esquiadores.

19 de marzo de 2001 - ETA se ceba con Cataluña

El presidente del Ourense, Manuel Rois, lleva a los tribunales a la Federación Española de Fútbol y RTVE por “intentar apropiarse de los derechos de imagen del club”, unos derechos que asegura están cedidos a la Televisión de Galicia, después de varios partidos del Ourense que han sido retransmitidos por Televisión Española esta temporada y en los que Rois se planteó no presentarse.

-La tiradora ourensana Manuela Garabal finaliza en el puesto 33 en el Campeonato de Europa de tiro olímpico disputado en Pontevedra.

-El obispo de Ourense, Carlos Osoro, preside en el Seminario Mayor la ordenación de siete nuevos diáconos en la provincia, todos ellos de entre 24 y 26 años: Miguel Blanco Grande, José Emilio Casal Selas, Isaac Pereiro Pereiro, Jorge Juan Pérez Gallego, Martín Rodríguez Morgade, Carlos Rodríguez Ricla y Emilio Vieitez Calviño.

-La banda terrorista ETA reaparece en Cataluña y hace explotar un coche bomba en una urbanización de Roses (Girona) que causó la muerte de un mosso d’esquadra, el primer policía autonómico catalán muerto en atentado de la banda y la quinta víctima mortal en Cataluña desde el final de la “tregua”.