Historia en 4 tiempos | El general subinspector de la Policía Armada visita la guarnición de Ourense

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

El general subinspector de la Policía Armada visita la guarnición de Ourense

El general subinspector de la Policía Armada visita la guarnición de Orense

El general subinspector de la Policía Armada pasando revista en Orense.

El general subinspector de la Policía Armada, don Alejandro Manrique López, visitó ayer la guarnición de esta plaza.

Fue recibido en el acuartelamiento por el jefe, oficiales y suboficiales, pasando la preceptiva revista, felicitando a todos y exhortándoles a continuar su perfeccionamiento, haciendo especial hincapié en que cada vez más pongan de manifiesto las virtudes cívicas de corrección, buena educación, auxilio y firmeza hacia todos los ciudadanos.

Seguidamente cumplimentó a las autoridades civiles y miliares de la ciudad, emprendiendo seguidamente viaje a Lugo.

(1976)

Nieve y ambiente en la Sierra de Queixa

Actividad en una de las pistas de Cabeza de Manzaneda, con los bungalows al fondo.

La nieve, los accesos fáciles, todo se conjuntó para que el fin de semana la estación invernal registrase una de sus grandes avalanchas.

En el poco tiempo que lleva funcionando el telesilla Manzaneda jamás habíamos visto esperan tan largas en este ingenio mecánico de subida y bajada, porque el nivel de saturación de los remontes de las restantes pistas traía a muchos a usar este medio, que además era usado para subir a la zona superior donde se podía enlazar con el telesquí “Os Corzos”, que precisamente estaba funcionando el domingo después de unos trabajos del sábado para ponerlo en marcha.

La masiva afluencia de gallegos a la estación podemos repartirla asignándole un 40 por ciento a Pontevedra, un 30 por ciento a La Coruña y Lugo y el resto a Orense, a juzgar por las matrículas de los centenares de vehículos estacionados en el inmenso aparcamiento que cubría más de un kilómetro a ambas márgenes además de las explanadas de Queixa y la de la zona base junto al telesilla y el autoservicio de restaurante.

En la pista “Os Corzos” funcionó el remonte. Los dos que funcionaban en la pista “i” trabajaron a tope de diez y media de la mañana a seis de la tarde para con largas filas que andaban de prisa.

A las siete de la tarde, cada vez se prolonga más la jornada de nieve, se tocaba a retirada, aunque algunos se quedaron allí para seguir practicando el esquí, que se ofrece en las llamadas semanas blancas para todos los aficionados.

(1976)

“Ser hermano de José Solís me ha servido de muchísimo”

Domingo Solís dando su conferencia en Orense.

Presidente de la Unión Nacional de Cooperativas del Campo, presidente de la Caja Rural Nacional, procurador en Cortes, hermano del ministro de Trabajo. Calificado por la revista “Doblón” como un “aceiteniente”. Vino a Orense para dar una conferencia en la Casa Sindical sobre “La Comercialización de productos agrarios a través de canales específicos cooperativos”. Durante su corta estancia en la ciudad estuvo acompañado por el señor Franqueira, el delegado de Sindicatos señor Ramos y el presidente de la COSA, señor Contreras. Antes de comenzar su conferencia celebró una rueda de prensa con los informadores locales.

-¿De qué le ha servido y en qué le ha perjudicado ser hermano de José Solís Ruiz?

-Me ha servido de muchísimo. En casa, a falta de mi padre, es el orientador de la familia. Todos los Solís, en el orden familiar, somos de Pepe Solís. A mi me ha servido de mucho, porque las simpatías de ese hombre han hecho que en toda España me encuentre con los amigos de Pepe Solís. Perjudicarme, nada.

-¿Cuál cree usted que es el mayor problema de la comercialización de los productos del campo en Galicia?

-Vengo aquí más a aprender que a decir. Tengo aquí hombres magníficos de los que siempre aprendo. ¿Cómo voy a hablar yo de comercialización en Galicia, en un Orense que ha conseguido milagros? Sin embargo, creo que el problema básico en general es que tenemos que agrupar los productos ganaderos y agrícolas de los agricultores pequeños para producir ente comercial. Y segundo, tenemos una necesidad de financiación, propia o derivada, y crear unos canales comerciales adecuados.

(1976)

13 de febrero de 1926 - 53 aniversario de la República

La Marquesa de Atalaya Bermeja doña Ángela Santamarina Alduncín, viuda de Temes, recibe la Gran Cruz de Beneficencia concedida por el rey Alfonso XIII de manos del alcalde de Orense, señor Bobillo, en un acto celebrado en el salón de sesiones del Ayuntamiento.

-Los republicanos orensanos conmemoran el 53 aniversario de la República con una comida en el Hotel Roma al precio de 6 pesetas.

-La Audiencia de Orense absuelve a Benito Marra, acusado de haber dado muerte al vicepresidente del Sindicato Agrario de Ganade, después de un juicio que se celebró en el Casino de Ginzo de Limia en presencia de numeroso público.

-Los soldados Vicente Orotoyo, Alejandro Selas, Alejandro Martínez, Agustín Merino, Antonio Domínguez, Deogracias Martínez, Jesús Zuruet y Modesto Galilea, de guarnición en Tánger, solicitan madrina de guerra en Orense.

-El bizarro capitán señor Suances es destinado a la Zona de Orense.

13 de febrero de 1951 - Miguel Primo de Rivera, embajador en Londres

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Digno Lemos González, Manuel Esperanza López, José López Vázquez, Bienvenido López López, Felisa González Alonso, Evaristo Gómez Gándara, Esteban García Iglesias, Elvira García Cuquejo, Eugenio Galindo Galindo, Sergio Álvarez Rodríguez, María Galindo Fernández, Benita Graña Sulleiro, Leonides González Prado, Alfredo González López, Mencía González López, Rafael González López, Benita Blanco Cortés, Teresa Dacal Pérez, Manuel Cendón Cañizo, Alicia Castro Tejero, Ceferino Campos García, María Blanco González, Senén Álvarez Álvarez, Antonio Alonso Veloso, Isaac Campos Gil, Hermelinda Medela Lamas, Benito Meléndez Pérez, Benita Nieves Rodríguez e hija menor, Ángel Nogueira González, José Alberto Pérez, José Pérez Álvarez, Anselmo Pérez Fernández y esposa, Sara García Mejid, Antonio Pérez González y esposa Encarnación Blanco Blanco e hijos menores, Modesto Rodríguez Iglesias y Nicanor Salgado Guerra.

-Don Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella y Duque de Primo de Rivera, es nombrado embajador de España en Londres.

13 de febrero de 1976 - Todo listo para el futuro campo de fútbol de Velle

Nacieron en Orense: Camilo González Touriño, Fátima Pereira Pereira, Sergio García Martínez, Pablo Otero García y Beatriz Borrajo González.

-El Ayuntamiento de Orense formaliza casi todos los contratos de adquisición de terrenos para la construcción del campo de fútbol de Velle, un total de 13 con una inversión total de 545.000 pesetas, quedando tan sólo tres pendientes que elevarán la cifra total a cerca de 580.000 pesetas. El campo será construido por la Federación Gallega de Fútbol con una inversión de 10 millones de pesetas, y la Diputación se hará cargo de los accesos del mismo, una necesidad para el fútbol modesto.

-El Club Deportivo Orense de baloncesto logra una aplastante victoria sobre el Liceo Marítimo de Villagarcía por 112-39, liderado por Armando autor de 47 puntos.

-(1) Nieve y ambiente en la Sierra de Queixa.

-(2) El general subinspector de la Policía Armada visita la guarnición de Orense.

-(3) Domingo Solís, presidente de la Unión Nacional de Cooperativas del Campo, visita Orense para dar una conferencia.

13 de febrero de 2001 - Trágico accidente de autocar

El COB pone fin a dos meses sin lograr la victoria al imponerse en el Paco Paz al Canarias Telecom por 74-72 con una canasta decisiva de José Luis Galilea en los últimos segundos de partido.

-El conocido fisioterapeuta Casiano prepara su participación en un maratón que se disputará en la zona argelina de Tinduf, una región muy pobre en la que malviven 180 mil saharauis, por lo que Casiano ha abierto dos cuentas en Caixanova y el Banco Pastor para voluntarios que donen mil pesetas, siendo los primeros donantes Gómez Villar, Colemán, Ángel González y un edil de Barbadás.

-Un autocar en el que viajaban miembros de la Compañía Lírica Española de vuelta a Madrid tras actuar en Gijón se sale de la vía y vuelca a la altura de la localidad de Órbita (Ávila), falleciendo siete de los pasajeros y resultando heridos otros doce, todos ellos miembros de la citada Compañía de Zarzuelas. Una de las personas que viajaban en el vehículo asegura que el conductor gritó “¡me he dormido!” antes de dar un volantazo que hizo que el autocar volcara sobre la mediana de la carretera.