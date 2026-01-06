Historia en 4 tiempos | Hoy se pone en marcha la Casa Sacerdotal

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Primera página de 1976.

Hoy se pone en marcha la Casa Sacerdotal

El día 13 de mayo de 1963 empezaba a funcionar la Casa Sacerdotal “Santísimo Cristo de Orense”, en el antiguo Seminario diocesano, ocupando casi todo el amplio edificio que da a la calle de Lamas Carvajal, desde la iglesia de Santa Eufemia hasta los Jardinillos del Padre Feijóo. Las instalaciones, con el tiempo, han quedado desfasadas, y nuestro obispo ha decidido transformar la viaja Casa Sacerdotal en una residencia digna, confortable y moderna, realizando las obras necesarias para ello hasta la puesta en marcha de las nuevas instalaciones, que tendrán lugar en el día de hoy.

-Es -nos decía don Castor Alberte Nieves, director de la Casa Sacerdotal- como un magnífico regalo de Reyes que el señor Obispo ha querido hacernos a todos aquellos que vivimos en la Casa, hoy un total de 25 sacerdotes fijos.

Las obras han pasado desapercibidas para la mayoría de los orensanos, por la sencilla razón de que todo el material para las mismas entraba por la calle del General Franco e iba a depositarse en los jardines del interior del Palacio Episcopal, y, además, porque los trabajos se han llevado a cabo, en su casi totalidad, por la parte que mira al mismo jardín, o sea la del Oeste, salvo ligeros retoques efectuados en la fachada de Lamas Carvajal.

En poco más de cinco meses, las obras han mejorado y acondicionado las habitaciones de los sacerdotes, así como los servicios, ésto último algo muy necesario al ser ancianos algunos de los sacerdotes. La residencia sacerdotal queda pues en las plantas primera y segunda, quedando la tercera en reserva para posibles futuras necesidades, unas obras que han sido sufragadas en parte por la propia Casa Sacerdotal, y en parte gracias a un donativo anónimo de vierta importancia, llegando a trabajar hasta más de treinta obreros, lo que da una idea de la importancia de la labor realizada.

Crónica de F. Álvarez Alonso (1976)

Afición a la nieve sin precedentes en Manzaneda

Imagenes de las pistas de Manzaneda.

La persistencia de la bonanza ha llevado a los altos de la sierra de Queixa a gentes de toda la región, incluido a muchos aficionados del norte de Portugal, concretamente de la región de Oporto, donde hay un grupo de más o doce esquiadores asiduos de la estación invernal de Galicia.

Las temperaturas registradas a pleno día son primaverales y así la práctica del deporte invernal por excelencia, el esquí, se hace gratísima. Muchos aficionados han gastado sus vacaciones en la estación que ha conocido uno de sus grandes días, y en general en todas estas vacaciones, estando por ello todos los servicios a tope, salvo ese gigante que es el autoservicio, que, por su gran capacidad, es difícil que conozca niveles de saturación. Los alojamientos han estado a tope y muchos hoteles y casas de las proximidades han tenido que alojar a tantos aficionados como estos días ha confluido en la zona.

Los telesillas y telesquís no dieron abasto a la demanda. Se formaron colas larguísimas como pocas o ninguna vez se recuerdan en los remontes que tiene la Estación, llenos desde primeras horas de la mañana hasta la caída del sol.

La nieve es suficiente para esquiar en la cota Superior.

Se tomaba el sol por muchos.

Sabemos de muchos que han retornado para su jornada laboral y que estarán de nuevo en la sierra hoy mismo para aprovechar la bonanza.

Crónica de A. O. Míguez (1976)

Las fuentes de Orense, heladas

Fuente de Obispo Cesáreo, helada.

El caramelo hizo acto de presencia, desde hace varios días en las fuentes de la ciudad.

Por ejemplo, la de la plaza de Obispo Cesáreo, en donde se encuentra la vieja y barroca fuente de Posío, los carámbanos de hielo lucen durante todo el día.

El hielo ha aparecido también en otras fuentes, como la de la Plaza de Vigo y la Plaza del Hierro. Por temor a que el hielo rompa la instalación de circuito cerrado que tiene la fuente de Parque de San Lázaro, ésta no funciona. Ha sido vaciada en su totalidad para evitar reventones o roturas de los tubos debido al intenso frío que estos días registra la ciudad.

6 de enero de 1926 - Llegan los almanaques de Román y Saco

Don Avelino Blanco, propietario de la acreditada tiende de ultramarinos La Luz instalada en la calle de Santo Domingo, envía a La Región un hermoso calendario anunciador de su establecimiento.

-Nuestros amigos los señores Román y Saco, dueños de la droguería instalada en la calle de Pereira, reparten entre su numerosa clientela unos artísticos almanaques de pared anunciadores de su casa.

-Relación de donantes para el Aguinaldo de los Niños Pobres en Orense: Fermín García, Alfonso Carballo Rey, Leonardo Pascual Santana, Modesto Fernández Román, Alfredo Álvarez Seara, Eduardo Goyanes Melgarejo, Luis Pomares, Adolfo de la Vega, Antonio Chápuli y Navarro, Constantino Bouzo, Antonio D. Amoeiro, Hipólito Rodrigo, Francisco Villanueva, Andrés García Fernández, Francisco J. Rionegro, Estanislao Reverter Plá, Jesús Soria, José Fernández Martínez, Manuel Baltar, Blanca Calvo Moraza, Juan Caval Rodríguez, Camilo Rodríguez (párroco de Santo Domingo), Ángeles Cruces de Otero y Camilo Ugalde.

6 de enero de 1951 - Los comunistas conquistan Seúl

Nacieron en Orense: Cristina González Gómez, José Rodríguez Alvarado, Perfecto Fernández Randulfe, Jorge Pérez Rodríguez, Isabel Sieiro Oliveira, Isabel Formigo Fernández, Hermesinda y Guillermo González García y Asunción Dapena Hernández.

-Han sido nombradas las siguientes maestras en la provincia de Orense: Amelia Garrido Puga (San Cristóbal), Esther Figueiredo Pérez (Barrio de Cascallana), Aurelia Pérez Gándara (Congostro), Etelvina Arias Quintairos (San Martín), Concepción Rodríguez León (Cambelo), Teresa González Vázquez (Villar de Condes), Oliva Ferreiro Barreira (Somoza), Clara Pérez Fernández (La Bouza), Avelina Martínez Ferreiro (Beariz), María Salgado Feijóo (Mosteiro), Carmen Armada Vázquez (Castrelo de Miño), Concepción Ferro Fernández (Paradela), Dolores Rodríguez Docampo (Verea), Ángeles Santos Pereira (San Mauro), Áurea Vázquez Seoane (Goyás) y Lourdes Fernández Diéguez (Lobanes).

-Las tropas comunistas norcoreanas y chinas conquistan la ciudad de Seúl y ponen en fuga a las tropas de las Naciones Unidas encabezadas por Estados Unidos.

6 de enero de 1976 - Un coche “expoliado” en Orense

Nacieron en Orense: Lourdes Domínguez Estévez, Lourdes Mojón Pérez, Juan Guede González y Elvira Bobillo Carballo.

-El joven de 27 años Valentín Taboada Cid, vecino de Montealegre, denuncia en Comisaría de Policía el “expolio” sufrido por su coche, matrícula de Suiza, cuando estaba aparcado en las inmediaciones del Palacio de Justicia y él se encontraba en una sala de fiestas cercana, llevándose el ladrón o ladrones un radio cassette, un reloj acoplado al tablero del vehículo, veinte cartuchos musicales e incluso los faros antiniebla, todo ello valorado en 30 mil pesetas.

Noticia 1976

-(1) La Estación Invernal de Cabeza de Manzaneda vive una afluencia de gente sin precedentes, con todos los servicios a tope.

-(2) La Casa Sacerdotal de la calle Lamas Carvajal vuelve a ponerse en marcha después de las obras de reforma, con 25 sacerdotes como residentes fijos y don Castor Alberte Nieves como director.

-(3) Las fuentes de Orense, heladas por el intenso frío.

6 de enero de 2001 - El “harén” del príncipe Andrés de Inglaterra

El Día das Letras Galegas de este año 2001 estará dedicado al escritor y periodista ourensano Eladio Rodríguez González, natural de San Clodio (Leiro) y miembro fundador de la Real Academia Galega, de la que llegó a ser secretario y presidente.

-El Matadero de Bande cierra sus puertas por orden de Sanidade al no ajustarse a la normativa sobre el mal de las “vacas locas”, obligando a los carniceros de la comarca a matar en Celanova y Ourense mientras duren la adaptación.

-Entre diez y doce mil personas han pasado por las instalaciones de la estación invernal de Cabeza de Manzaneda en lo que va de fiestas navideñas, entre ellos visitantes británicos, franceses y portugueses, con todas las plazas hoteleras ocupadas desde el mes de diciembre.

-El COB juega un mal partido y cae ante un rival directo en la Liga ACB como el Casademont Girona por 87-72.

-El príncipe Andrés de Inglaterra, de 40 años, inicia el año rodeado de un auténtico “harén” en Tailandia, invitado por un millonario sueco y a bordo de un lujoso yate que ya ha sido bautizado por la prensa británica como “el harén de Andrés”, repleto al parecer de “hermosas mujeres”.