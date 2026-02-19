Historia en 4 tiempos | Dos manifestaciones de estudiantes en Orense

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Dos manifestaciones de estudiantes en Orense | /

Dos manifestaciones de estudiantes en Orense

Manifestación de estudiantes.

Dos manifestaciones de estudiantes se celebraron en el mismo día en Orense. Por la mañana los alumnos del Instituto Masculino desalojaron el centro y se dirigieron hacia el Instituto Femenino, en donde solicitaron la adhesión de las alumnas del mismo, adhesión que no llegó a producirse. La manifestación era en contra de la enseñanza tal y como se viene desarrollando en Galicia, la selectividad actual, la masificación de BUP o la falta de profesorado adecuado, entre otros motivos, además de como repulsa por la actitud de la Policía días pasados en Santiago.

La manifestación de la tarde, de alrededor de unos mil estudiantes, estaba compuesta por alumnos de la mayoría de los centros escolares de la ciudad, incluidos Colegio Universitario y Escuela Universitaria. La marcha se inició en plaza del obispo Cesáreo y se dirigió por General Franco, Cruz Roja y Calvo Sotelo hasta el Parque de San Lázaro, con pancartas y banderas gallegas y gritos de “Mais xustiza e menos paus”, “abaixo a represión”, “por un ensino galego e popular” o “no a la policía en la Universidad”. Durante el trayecto los manifestantes fueron aplaudidos varias veces por el público congregado en las aceras. Concentrados frente al Gobierno Civil, dieron lectura a un escrito dirigido al ministro de la Gobernación, y tras cantar el himno gallego y no poder hacer entrega del escrito al Gobernador civil por hallarse este ausente y permanecer cerradas las puertas de dicho organismo, la marcha se disolvió pacíficamente, vigilados en todo momento por la fuerza pública.

(1976)

El zueco, un calzado que va a menos

El zueco, un calzado que va a menos

Uno de los mercados más típicos de nuestra ciudad es, sin duda alguna, el de la Plazuela de los Zapatos, donde los días de feria se instalan los puestos ambulantes de los vendedores de zuecos y zapatones de cuero, en especial los de Allariz.. Hablé con uno de ellos, Ricardo Pérez Camba, uno de los más veteranos.

-Vendo a todas las ferias -me dice él-, sin dejar ni una.

-¿Es de Allariz?

-Desde luego, soy de allí mismo.

-¿Se puede asegurar que los zuecos orensanos son los mejores?

-Son buenos, porque están hecho de un buen material -piel de becerro y palo de “amineiro” o “bido” y “mallons” de correa- pero en otros sitios también los hacen de lo mismo.

-¿Qué tal está el mercado de este calzado?

-Va a menos, de año en año, pues a la gente parece que ya no le hace gracia ponerse estas cosas. Y eso que para el agua no hay nada menor, porque en primer lugar calientan los pies y en segundo lugar no los hacen sudar, como el calzado de goma.

-¿En dónde se utilizan más?

-En los pueblos de la montaña y en los ribeireños, sobre todo por la parte de Maceda, Castro Caldelas, Manzaneda… En cambio, en la capital ya casi nadie los usa, porque la gente lo considera poco fino.

-¿A cómo va el par?

-Los más baratos, que son los más pequeños, a 150 pesetas, y los más caros, a 250 o 300.

-¿Cuántos “zoqueiros” hay en la provincia?

-En Allariz somos cinco o seis; luego hay otros dos por ahí adelante.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

La “Castañeira”, instalada en Curros Enríquez

Xosé Cid y Manuel Cabezas ante la “Castañeira” instalada en Curros Enríquez.

El escultor de A Rábeda Xosé Cid vive con emoción la instalación de su escultura “A Castañeira” en la calle Curros Enríquez, frente al Parque de San Lázaro, junto al alcalde Manuel Cabezas y gran parte de su corporación municipal.

El homenaje a uno de los oficios más tradicionales de Ourense, una obra de bronce que fue trasladada desde el taller del escultor en Taboadela, se suma a la “Maternidad” de Acisclo y “La Lechera” de Ramón Conde instaladas en el Paseo en una zona que el Concello quiere potenciar como punto de referencia de los escultores ourensanos, planeando ya la instalación de un “Limpiabotas” en los soportales de la Plaza Mayor.

La obra es un retrato fiel de las castañeras más antiguas, “la que asa las castañas en ese cubo perforado y las vende en cucuruchos de papel”, señaló el propio alcalde; y recibió todo tipo de elogios: Brillante. Preciosa. Excepcional.

Sin el plástico que anteayer la cubría, y dejándose ver todo el conjunto escultórico, los calificativos de halago a la obra de Xosé Cid fueron constantes, y tan sólo un pensamiento negativo rondaba la mente de los presentes: los actos vandálicos, como los que ya han sufrido “La Lechera” y otras obras de arte en la ciudad.

Crónica de S. Espinoso (2001)

19 de febrero de 1926 - Bautizado el hijo del chófer de la Marquesa

Han sido nombradas las siguientes maestras en la provincia de Orense: Concepción Vázquez Nespereira (Señorín), Aurora Maceda López (Celanova), Javiera Suárez Paradela (Carozá), Castora Nóvoa Rodríguez (Rairo), Cecilia Richart Garviso (Ribadavia), Isabel Areán Álvarez (Sobrado del Obispo) y Julia Rey Vázquez (Velle).

-La oficialidad del batallón de Cazadores de Orense celebra el retorno a la ciudad del bizarro teniente coronel señor Quiroga con una comida íntima celebrada en el cuarto de banderas del cuartel de San Francisco, un ágape que transcurrió con camaradería y humorismo teniendo también para los compañeros que luchan en África un cariñoso recuerdo.

-El último día de las fiestas de Carnaval en Orense ha sido de completa desanimación: ni una máscara de gusto, ni un coche medianamente adornado, y ni rastro de aquel ingenio natural que ponía en las “bromas” una nota simpática de buen humor y originalidad.

-El conservador Abadín Méndez es elegido como nuevo presidente de Colombia.

19 de febrero de 1951 - El regreso de un militar a Orense

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Manuel Bello Pérez, Inocencio Vicente Vázquez, José Somoza Rivera, Héctor Cerdeira Prada y esposa Isabel Nogueira Albitos, Serafín Diéguez Prol y esposa Bernarda Caramés Pato, Antonio Fernández Añel, Manuela Fernández Blanco, José Fernández Montero, José Fernández Méndez, Manuel Fernández Montero, Manuel López González, Francisco Barros Fernández, María Barros López, Soledad Basalo Domínguez con una hija menor, José López González, Luis López González, Manuel Montes Lois, Olimpia Meiriño Campos, Manuel Martínez Vieitez, Manuel López Portela y esposa Encarnación González Seoane, Purificación López González, Antonio Taín Nanín, María Tesouro Pérez e hijo menor, María Trabazos Osorio e hijo menor, Victorino García Díaz y Manuel García Feijóo.

-Un avión británico se estrella en los montes próximos a Bizerta, en Túnez, falleciendo las ocho personas que iban a bordo.

-El escritor francés Henry Lenormand fallece en París a los 68 años.

19 de febrero de 1976 - Tragedia aérea en Túnez

El Consejo Provincial de Trabajadores reunido en Orense muestra su preocupación por la lentitud en la construcción de 250 viviendas en el Polígono de Las Lagunas, y propone el nombramiento de una comisión que gestione este proyecto que de alguna manera viene a paliar el paro existente en la construcción.

-(1) El zueco, un calzado que va a menos en Orense.

-(2) Los estudiantes orensanos protagonizan dos manifestaciones en el centro de la ciudad y en el mismo día.

-La rama militar de la organización terrorista ETA reconoce en un comunicado haber matado “por error” a Julián Galarza, de 37 años, tiroteado en Cicurquil (Guipúzcoa), y pide perdón a la familia del joven asesinado y al pueblo vasco por lo que califica de “crimen involuntario”.

-El escritor peruano Mario Vargas Llosa derriba de un puñetazo en el mentón a su colega y amigo el colombiano Gabriel García Márquez durante el estreno de una película en Méjico, al parecer y según explicó el propio Vargas Llosa por el “acercamiento” de García Márquez a su esposa en Barcelona.

-El joven José Luis Arraste el liberado después de 36 días secuestrado por ETA-Vª Asamblea, después de un posible pago de casi 8 millones de pesetas.

19 de febrero de 2001 - Gala del deporte ourensano en Santa Cruz

El escultor ourensano Xosé Cid inaugura junto al alcalde, Manuel Cabezas, la instalación de su “Castañeira” en la calle Curros Enríquez frente al Parque de San Lázaro, una ubicación nada casual al ser “zona muy frecuentada por las castañeiras”, según el propio autor, en este homenaje a uno de los oficios tradicionales de la ciudad.

-La Asociación de Amigos de la Vía de la Plata de Ourense elige nueva directiva, formada por: Pedro Pardo Pemán (presidente), José A. Quintas Vázquez, Manuel Fernández Deben, José María Lamelo, Maribel Outeiriño, Pily Muñiz y Roberto Somoza.

-El Liceo acoge la presentación de la última novela del verinense Xosé Carlos Caneiro, “Ebora”, reconocida con el premio Blanco Amor de novela y el galardón Eixo Atlántico de narrativa galaico-portuguesa.

-El jugador de baloncesto Isma Santos, actualmente en las filas del Benetton Treviso, y la lanzadora de jabalina Marta Míguez, fueron proclamados como “mejores deportistas ourensanos” en la “Gala del Deporte” ourensano celebrada en la Carballeira de Santa Cruz, con invitados de lujo como los exmadridistas Miguel Ángel, Emilio Butragueño y Emiliano.