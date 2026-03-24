Historia en 4 tiempos | Nuevo libro sobre notaría de Manuel González López

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Nuevo libro sobre notaría de Manuel González López.

Nuevo libro sobre notaría de Manuel González López

Manuel González López.

Acaba de salir a la luz un libro de nuestro convecino don Manuel González López, que se titula “Manual de práctica notarial”. Esta obra es uno de los pocos e importantes libros que se han producido en el dilatado período de historia contemporánea del Notariado nacional, afirmación avalada por el magistral prólogo del notario de Madrid y miembro del Instituto de España don Rafael Núñez Lagos, institución viva, indiscutible e indiscutida del Notariado latino.

El libro hay que examinarlo en su conjunto y analizarlo por materias separadas. Es algo así como un protocolo abierto, confeccionado con mimo, cariño y buen hacer, en el que su contenido ha tenido que filtrarse por el tamiz de la experiencia para que su “tono austero y línea clásica” -que dice el prologuista- pueda satisfacer la necesidad de poner en manos de los iniciados un “instrumento de trabajo” para paliar la “falta de estudios monográficos adaptados a la regulación de las cuestiones práctico-notariales que la nueva legislación promulgada últimamente ha planteado”.

La aportación hecha por Manuel González, oficial mayor de notaría diplomado, miembro del Instituto Internacional de Sociología y director de la revista Fidelidad, marcará un hito importante en la historia contemporánea del Notariado español.

(1976)

¿Debe ser obligatorio el cinturón de seguridad dentro de las ciudades?

Manuel Prada Carballo, Pedro Rodríguez López y Antonio Saco Cid.

Manuel Prada Carballo (Empleado del Hospital Provincial).-Creo que es la mayor tontería que se puede cometer, porque suponiendo que yo esté aparcado aquí -nos encontrábamos en la esquina de Calvo Sotelo con San Miguel- y tenga que trasladarme al Parque de San Lázaro, no voy a ponerme el cinturón, si luego voy a bajarme allí y subirme enseguida para ir hasta el Hospital. Para mí, repito, es la mayor tontería, máxime si se tiene en cuenta que en el interior de las ciudades la velocidad nunca es superior a 30 o 40 kilómetros por hora, y a esas velocidades el cinturón no sirve para nada.

Pedro Rodríguez López (Representante de material de automóvil).-Dadas las altas velocidades a que actualmente se circula dentro de las ciudades, considero que todos los automovilistas debieran usar el cinturón mientras se encuentren en ellas. Respecto a la obligatoriedad, creo que más importante que esto sería mentalizar a todos los usuarios de vehículos para que consideren que el llevar el cinturón en el casco urbano puede ayudarles a salvar sus vidas en un gran porcentaje de accidentes.

Antonio Saco Cid (Ingeniero Técnico).-La obligatoriedad me parece innecesaria, al menos hasta comprobar su efectividad en ciudad. Creo conveniente su uso voluntario para evitar desgracias, sobre todo en algunos conductores. Son conocidos de todos los accidentes y los golpes en los que el cinturón de seguridad puede salvarnos la vida, y también son conocidos los accidentes en los que el cinturón puede impedirnos una evacuación rápida del automóvil. De todas formas, si se quiere que el cinturón de seguridad de automóviles sea efectivo, ha de pensarse en otro sistema, para que no sea tan engorroso el enganche, etc.

(1976)

Foro La Región: Amor en Babilonia

Olga Bertomeu ante el público del Foro La Región.

Con toda Sevilla atada a la cintura, Olga espera en el hotel, “os invito a abrazarme”. Caminamos Paseo adelante, ella con esa decisión y buen fario del torero que va a hacer faena.

Largo camino el suyo, allá en los años 80, hizo el mejor programa de radio al lado de Jesús Quintero, el “Loco de la colina”, sus risas cósmicas y aquel tema de Pink Floyd: “El rostro oculto de la luna”. Se curtió en la Universidad de Sevilla con profesores sabios y libertarios como el inolvidable Agustín García Calvo, que le enseñaron la sagrada palabra libertad. Entonces se dio cuenta de la falta de educación sentimental en este sur de Europa. Caminamos, una multitud de mujeres la saludan cómplices, a su paso. Uno siente que a su lado hay risas y se prohibe el dolor.

Lleno de gala, abunda esa generación que creció moldeada por todos los miedos, calcetines azules de uniforme y se hizo adolescente entre una vegetación de traumas.

Pero Olga nos invitó a ser felices, a desalojar la idea de que tu piel es una frontera. Por instantes, casi fue el chamán que ahuyenta los miedos.

(Al fondo, el rostro cibernético del tercer milenio anuncia el devenir: “Ciberaparato”, conecta sus hilos a tu mente. Pulsa botón, sentirás el orgasmo espacial, sin necesidad de otro humano a tu lado. La máquina no te hará derramar lágrimas en tiempos de desamor. Todo limpio, metálico, idóneo para el amor en Babilonia…).

Crónica de Jaime Noguerol (2001)

24 de marzo de 1926 - Más de cien mil coches en España

Ha sido pedida la mano de la bella señorita Irene Fernández Bóveda, para el joven y competente industrial don Francisco Boullosa.

-Unos ladrones roban el comercio de don Francisco Baladrón en Verín, apoderándose de 4.980 pesetas en metálico tras doblar las rejas de una ventana para acceder al local.

-En el correo de ayer marcharon a Larache un total de 105 soldados acuartelados en Orense pertenecientes al último remplazo, al mando del teniente don Bernardino Bocinas, una tropa que remplazará a los de la quinta del 23 que se licencia estos días.

-El viejo castillo de los condes de Lemos en Monforte es restaurado gracias al duque de Alba, que ha costeado la recuperación de la famosa torre del homenaje, de las almenas y de otros elementos que se encontraban en estado ruinoso.

-El número de coches no para de crecer en España y se alcanzan ya los 111.765 vehículos, 21.855 más que el año anterior, con Barcelona como la ciudad con más automóviles (19.579) seguida de Madrid (18.120), Sevilla (6.185) y Bilbao (4.579). Pontevedra, con más de dos mil, es la ciudad gallega con más coches, mientras que las ciudades con menor número de automóviles son Soria (263) y Teruel (276).

24 de marzo de 1951 - Tragedia en Milán, con 12 niñas fallecidas

Concedidos pasaportes en Orense a: Dolores Presas Pérez, Antonio Fernández Vázquez, Filomeno Rodríguez Vaz, Manuel Rodríguez Vaz, Benito Rojo Rodríguez, Contesa Sotelo Barca e hija menor, Rosalía González Vázquez, José Rodríguez Vaz, Modesto Carrera Grande y esposa Consuelo Docampo Mouriño e hijos menores, Alejandro Canal Carrera, Manuel Calviño Rodríguez, Filomena Blanco García y Ricarda Blanco García.

-Doce niñas de apenas seis años de edad mueren y otras quince resultan gravemente heridas al derrumbarse un muro en el patio de un colegio en Milán, cuando las pequeñas se resguardaban del fuerte viento que soplaba en aquel momento.

-El periodista alemán que se cree proporcionó al dirigente nazi Hermann Goering la cápsula de veneno con la que el lugarteniente de Hitler se suicidó antes de ser ejecutado en 1946, es detenido en el mismo Nuremberg donde tuvieron lugar los hechos, a donde habría llegado desde Suiza y donde fue reconocido por un policía.

24 de marzo de 1976 - Homenaje a Eduardo Blanco Amor en Vigo

Nacieron en Orense: Ignacio Cid González, David López Martínez, Ana Cidón Fernández, Héctor González Arteche, Óscar Fernández Gallego y Javier Iglesias Ferro.

-La sala de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo acoge la “Mostra/Homenaxe” al escritor orensano Eduardo Blanco Amor organizada por el pintor Laxeiro, con la participación de 44 artistas gallegos entre los cuales están Arturo Baltar, Buciños, Virxilio o Isaac Díaz Pardo.

Homenaje a Blanco Amor en Vigo.

-En Nueva York, por don Mariano Baladrón y señora, y para su hijo José Carlos, que cursa estudios doctorales en una conocida Universidad de Nueva York, ha sido pedida a los señores de Bluther la mano de su encantadora hija Ana.

-(1) Los orensanos opinan sobre la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad en las ciudades.

-(2) El orensano Manuel González López publica el libro “Manual de Práctica Notarial”.

-El próximo fin de semana se realizará el cambio de hora en España por primera vez para coincidir con el que se efectuará en Francia y evitar así descompensaciones en los horarios de los transportes.

24 de marzo de 2001 - Tercer grado para Blanca Rodríguez Porto

La ourensana Blanca Rodríguez Porto, esposa del exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, disfruta desde hoy del tercer grado penitenciario al presentar un contrato de trabajo como representante de productos de belleza de una firma francesa, por lo que solo irá a dormir a la cárcel de Pereiro de Aguiar en la que ingresó en enero del pasado año 2000. La ourensana es la primera condenada por el caso Roldán que accede al tercer grado, con su marido en prisión desde el año 1995 tras ser condenado a 31 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y cobro de comisiones ilegales.

Blanca Rodríguez Porto.

-(3) La popular sexóloga Olga Bertomeu, conocida por su programa de televisión, protagoniza el Foro La Región con presencia más que mayoritaria de mujeres entre el público que abarrotaba el Aula de Cultura de Caixanova, presentada por el psiquiatra y profesor Felipe Alonso Monge.

-Los artistas ourensanos Xaime Quessada y Acisclo Manzano exponen sus cuadros y esculturas en la Walter Grossman Gallery de Boston, en Estados Unidos, una muestra organizada por la Xunta de Galicia con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.