Historia en 4 tiempos | El profesor Marchetti recibe el emblema de la ciudad

El profesor Marchetti recibe el obsequio de manos del alcalde de Orense.

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

El profesor Marchetti recibe el emblema de la ciudad

El profesor Marchetti recibe el emblema de la ciudad

El profesor Marchetti recibe el obsequio de manos del alcalde de Orense.

El alcalde de Orense Sr. Riestra Paris impuso al profesor P. G. Marchetti, director de la Clínica de Ortopedia de la Universidad de Pisa, el emblema de la ciudad, además de entregarle una artística rueda de afilar de plata, en acto celebrado en el despacho oficial del alcalde. Se hallaban presentes los concejales señores Trebolle Barrera y González Suárez y los doctores Conde Corbal y Tobío.

El alcalde hizo una apología del profesor italiano, “una personalidad de relieve mundial”, y el profesor Marchetti agradeció los obsequios con humildad: “Vengo a cambiar los frutos de nuestras experiencias, no vengo a enseñar nada”. Por la tarde el profesor Marchetti asistió a una competición médico-deportiva desarrollada en las instalaciones de Altavista, en donde se realizaron tiradas de pichón.

En la Academia Médico-Quirúrgica, ya por la noche, pronunció su anunciada disertación sobre “Estudio y tratamiento de los tumores óseos”, ante una nutrida asistencia de médicos de la ciudad y provincia.

En el transcurso del acto el presidente de la Academia, doctor Conde Corbal, le entregó el título de miembro de honor de la misma.

(1976)

El depósito de Coto Ramiro no funcionará hasta el otoño

Entrada principal del nuevo depósito de agua de Coto Ramiro.

En Coto Ramiro, el Montealegre del oeste, se construye el depósito de agua que complementará la red de abastecimiento para una importante zona de Orense. El ingeniero jefe del Ayuntamiento de Orense, don Salomón Hassan Benasayag, me habla sobre ella.

-La obra -me informa- la está realizando el Ministerio de Obras Públicas dentro del Plan de Abastecimiento y Saneamiento, con aportación de un 65 por ciento del coste total por parte del Ayuntamiento de Orense.

-¿En qué estado se encuentran las obras?

-Puede decirse que se hallan prácticamente terminadas. Unicamente falta rematar la tubería de subida al Castelo, o sea unos 120 metros.

-¿Qué capacidad tendrá el depósito?

-Para 1.500 metros cúbicos de agua.

-¿A qué población suministrarán agua?

-Está previsto que se beneficien de este depósito hasta un total de 15.000 habitantes.

Me dice luego que el agua se elevará hasta el depósito mediante un sistema de bombeo, sorteando 90 metros desde un depósito de cola en la Rampa de Sas.

-¿Cuándo se espera que empiece a funcionar?

-Tan pronto como se resuelvan los problemas de acometida y se remate la tubería. Es de suponer que a principios del próximo otoño.

-Ya era hora.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Antonio Dafonte y Escolástico Dapena abandonan la Policía

Antonio Dafonte.

Antonio Dafonte, natural de Pantón, llevaba 25 años trabajando como policía nacional. Salvo el paréntesis de los tres meses de prácticas en Oviedo, el resto de su carrera profesional la desarrolló en Ourense. Recuerda la ansiedad con la que se viven los primeros años. “Cuando empiezas te falta la experiencia y entonces yo me dedicaba a observar casi con lupa lo que hacían los demás para irme empañando de su trabajo”, asegura. Pero si hay algo que vivió con emoción fue el acercamiento del Cuerpo a la ciudadanía, lejos ya de aquella institución armada que era en tiempos de la dictadura. El trabajo de la calle le proporcionó muchas satisfacciones, pero algún sinsabor, y en su memoria laten aún los tortazos que recibió no hace mucho en una salida. Ahora afronta la nueva etapa con ánimo. “La ves venir y entonces la vas asumiendo, aunque yo me veo aún como si estuviese de vacaciones”, asegura.

Escolástico Dapena.

Escolástico Dapena, natural de la localidad ourensana de Cartelle, afronta una nueva etapa después de más de 30 años como policía. Estuvo gran parte de su carrera ejerciendo en Ourense, aunque de su labor profesional son también testigos en Madrid y en Gijón. En la despedida oficial que tuvo lugar en la Comisaría, sus ojos se confundían entre la tristeza propia de una despedida y la alegría de haber podido dedicarse durante tantos años a esta profesión. Escolástico comparte con su compañero Antonio la idea de “seguir haciendo algo y no estar parado”. Y es que aun después de haber empezado en la Policía cuando aún no se había instaurado la democracia y haber vivido los constantes cambios que se han ido sucediendo, es muy difícil olvidar. Entre las satisfacciones que le dio su trabajo adquiere especial relevancia el sentimiento de “servicio humanitario” y eso queda patente en la acogida que ambos tuvieron entre los ciudadanos.

(2001)

19 de mayo de 1926 - Nuevas escuelas en la provincia

Se crean definitivamente las siguientes escuelas en la provincia de Orense: Piteira-Carballino (unitaria de niños), Lentomil-Peroja (unitaria de niños), San Ginés-Peroja (mixta para maestro), Atrio de Lebosende-Leiro (unitaria de niñas), Vieite-Leiro (unitaria de niños).

-Cuatro vecinas de la calle de la Reina Victoria en Orense son detenidas por promover un fuerte escándalo en la vía pública.

-Nueva relación de donantes para la Comisión del Corpus: Otto Bodmer, Cooperativa Cívico Militar, Estanislao Reverter, Gustavo Nieto, Manuel Montalvo, Vicente Cid, Cesáreo Parada, La Industrial, Antonio Taboada, Gumersindo Santos, José García Mangana, Arturo Ortega, viuda e hijos de Joaquín Eire, Ramón Cons, Juan Casasnovas, Avelino Couceiro, Alejandro Seara, María Rodríguez, Eduardo Rego, Darío Belmonte, Lisardo Paz, Casimiro Baltar, Avelino González, Carmen Vergara, Guzmán González, Antero Fernández, Francisco Rodríguez, Benigno Martínez, Castor Eire, Julio Fernández, Eladio Sierra, Gonzalo Rodríguez, Justo Conde, José Gallego, Juan Bóveda, Manuel González, Antonio Pérez, Gumersindo Castro, Josefa Cid, José Moreiro, Consuelo Estrada, Nicasio García, Farmacia Valencia, Antonio Álvarez, Aquilino Alonso y Saturnino Domínguez.

19 de mayo de 1951 - Ingrid Bergman no se retira del cine

Nacieron en Orense: José Fernández Rodríguez, María Araujo Pérez, Manuel Pérez Quinteiro, Pilar Rodríguez Carvajales, Francisca Pérez Fernández, Francisco Díez San José, María Caamiña Canal, Nieves González Álvarez, José Souto Díaz, José López Nóvoa y María Mangana Barril.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Faustino Pérez Nogueira, José Martínez Álvarez, Joaquín Meleiro Fernández, Mercedes del Río Mosquera, Manuel García Freijedo, Antonio Gómez Gómez, María González González, Antonio González Martínez, José Otero González, Antonio Dosouto Rodríguez, Manuel Otero Paz, Marcial Montes Lorenzo y Ernesto Martínez Lorenzo.

-El vecino de Viana del Bollo Aurelio Arias Carracedo obtiene plaza de oficial técnico del Banco de España tras brillantes oposiciones.

-España establece relaciones diplomáticas con la Unión Surafricana.

-El matrimonio formado por el cineasta Roberto Rosellini y la actriz Ingrid Bergman fija su residencia en París donde ambos filmarán la película “Europa 51”, desmintiendo así los rumores sobre la retirada de la actriz del cine después del “escándalo” que ha supuesto su matrimonio con un “italiano divorciado”.

19 de mayo de 1976 - Los reyes, aclamados en Asturias

El nuevo depósito situado en Coto Ramiro, que suministrará agua a 15.000 habitantes de la zona oeste de Orense, podría empezar a funcionar durante este otoño.

Noticias escaneadas del periódico La Región de 1976. | La Región

-(2) El profesor italiano P. G. Marchetti, de visita en Orense, recibe el emblema de la ciudad de manos del alcalde, don Miguel Riestra Paris.

-Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía son aclamados en Asturias, con un apoteósico recibimiento en Oviedo y posterior misa ante la Santina en Covadonga, una visita que llega después de que el rey, “contra todo pronóstico”, aceptase la solicitud de que el infante don Felipe, heredero de la Corona, lleve el título de príncipe de Asturias, una aceptación que “obliga” a pensar en una posible abdicación de los derechos de su padre don Juan de Borbón en favor de su hijo.

-El boxeador español José Durán se proclama nuevo campeón del mundo de los pesos superwelter al vencer por KO al hasta ahora campeón, el japonés Koichi Wajima, en combate disputado en Tokio.

19 de mayo de 2001 - Desaparece el Club Alexandre Bóveda

El Club Alexandre Bóveda anuncia su desaparición después de once años de activa existencia, satisfechos de su labor “durante estes anos nos que aportamos o noso grao de arena á vida cultural desta cidade”, como señaló su actual presidente, César Ansias.

Noticias escaneadas de el periódico La Región del 2001. | La Región

-(3) Los policías Antonio Dafonte y Escolástico Dapena abandonan la Policía tras décadas de servicio para pasar a la segunda actividad, después de quince años trabajando en pareja y vivir profesionalmente el paso de la Policía Armada a la Nacional.

-La joven de 18 años Lorena Collada Gómez es elegida “reina” de las fiestas del barrio de O Couto, con las jóvenes Eva Gálvez Bóveda e Isabel Valadares Borges como “damas de honor”.

-Toño Rivas se despide del banquillo del CD Ourense de fútbol sala, sonando como su sustituto el extécnico del Amoeiro Tajamata.

-La atleta del Pabellón Lorena Luaces debuta como internacional con la selección española en la Copa de Europa de marcha que se disputa en Dudincen (Eslovaquia).