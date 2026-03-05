Historia en 4 tiempos | Quince motos en “la perrera”

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Motos requisadas en las dependencias de la Policía Municipal.

Una eficaz campaña ha iniciado la Policía Municipal contra el gamberrismo motorista, entendido por tal el abuso intolerable de ruidos provocados intencionadamente con aceleraciones y motores trucados; las infracciones de las señales de circulación; el uso indebido de motos especialmente autorizadas para pruebas deportivas con exclusividad; el uso de parques públicos, como Jardín de Posío, para jimkanas improvisadas y, en general, por la presencia de ciclomotores con potencia superior a la legalmente autorizada que produce notables excesos de velocidad, con peligro indudable para la seguridad pública.

El número de vehículos que “duermen” en las dependencias de la Policía Municipal es de una quincena. Motos de todo tipo aparecen allí, incluso una especial para “trial” que hace unos días se enseñoreaba de las calles de la ciudad.

Pero no resulta fácil la “operación”, pues cuando los motoristas descubren la presencia de los agentes, acaban realizando filigranas para evitar la caza. Así, esta captura se hace entre varios agentes de a pie, y cuando es necesario actúan los coches o las motos de Tráfico, taponando la salida de las calles al motorista cazado, operaciones que en ocasiones se ven obstaculizadas por personas que al ver actuar a los agentes se ponen “de parte” de los infractores y critican la actuación policial, una lamentable actitud contra los que lo único que pretenden es evitar que los vecinos sufran las consecuencias de estas maneras de proceder de algunos usuarios de motocicletas.

(1976)

Las selecciones del INP y de la Residencia, como buenos amigos

Arriba, la selección del INP, abajo, la de la Residencia.

Como continuación de los actos conmemorativos del 68 aniversario de la fundación del INP se celebró un partido de fútbol en las instalaciones de la Sociedad Deportiva Outomuro entre una selección del Instituto y otra de la Residencia, que terminó en empate a un gol.

Pese a que los años y las grasas se hicieron notar en algunos jugadores, hay que destacar el ánimo puesto en la contienda y las buenas maneras que imperaron en todo momento. Se puede decir que el árbitro, señor López, no tuvo complicaciones.

Aunque todos respondieron a las esperanzas, pese a las pocas horas de entrenamiento, destacaron, por el Instituto, el portero Gabriel, la muralla defensiva formada por Cesáreo y Pedro, la habilidad de Juancho (el que tuvo retuvo) y el fuelle de José Ramón y Toñito.

Otro tanto tenemos que decir de los chicos de la Residencia, entre los que hay que destacar a Fernando, Presas, Nespereira, Adolfo y Javier.

La madrina, Pacita Santalices, ataviada de capa y banda de “Miss”, que hacían juego a su deslumbrante belleza y “buen humor”, hizo el saque de honor. Fue obsequiada con un oloroso y fragante ramo de mimosas.

La enfermera-masajista, señora Eladia, apenas tuvo que intervenir.

Al finalizar, todos los asistentes, jugadores y público, se reunieron en un céntrico local de Outomuro, donde dieron cuenta de los lacones, chorizos y empanadas preparadas “ad hoc”, reinando toda la tarde un grato ambiente de camaradería y buen humor.

Nuestro agradecimiento a la Sociedad Deportiva Outomuro y a doña Paca y Luis, que tanto trabajaron para que todo resultara tan grato. Gracias a todos.

(1976)

“Es cierto que se han producido varios robos en el colegio de Mende"

Flora Veiga Aldariz.

La noticia de la próxima puesta en marcha del grupo escolar de Mende ha llenado de satisfacción a muchos padres de alumnos que veían lejana esta posibilidad. Hablamos sobre el particular con la delegada provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, doña Flora Veiga Aldariz.

-¿Cuáles son los motivos por los cuales el grupo escolar de Mende todavía no está en funcionamiento?

-Se ha debido a dificultades de infraestructura, tanto en la mejora del acceso, a cuyo efecto el Ayuntamiento tuvo que recabar la intervención de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos y la inclusión de la obra en Planes Provinciales, como al suministro de agua. En este momento ambas contingencias están resueltas.

-¿Desde qué fecha se encuentra finalizada su construcción?

-La obra finalizó en enero de 1974.

-¿Hasta qué punto son exactas las manifestaciones de los vecinos acerca de robos en el citado grupo, que al parecer carece de vigilancia?

-Es cierto, no hay nadie dedicado al cuidado y vigilancia del grupo. Y efectivamente, ha habido robos habiéndose dado cuenta a la autoridad competente. Hubo sustracciones de material escolar, pero de poca importancia y de fácil reposición.

-¿Qué le puede decir a los padres de los chicos que hacen rebosar otros grupos mientras éste está vacío?

-El Colegio Nacional de Mende concentrará para su escolarización la totalidad de la población escolar del municipio de Pereiro de Aguiar. En cifras absolutas suman 343 alumnos, según la estadística cerrada a 31 de diciembre del año 1975. Asimismo se escolarizarán en dicho colegio la población de las localidades del Ayuntamiento de Orense limítrofes a la zona de Mende, con un total de 242 alumnos. Los restantes puestos escolares, 295 (la capacidad total del colegio es de 880 puestos escolares) serán para absorber el exceso de demanda de puestos escolares de la capital.

Entrevista de J. Losasa Dorado (1976)

5 de marzo de 1926 - Ampliación de la Plaza de Toros de Orense

El joven presbítero don Andrés Vieitez Figueiredo celebra su primera misa en la Capilla de las Hermanas de Carmelitas de la Caridad en Orense, apadrinado por el cultísimo párroco de Bande, señor Álvarez Belvís.

-La nueva empresa propietaria de la Plaza de Toros de Orense solicita autorización gubernativa para ampliar y mejorar la gradería de los tendidos, unas reformas que esperan terminar antes del día 21 de este mes, festividad de San Lázaro y fecha de la primera fiesta taurina en nuestra ciudad, para la cual se cuenta ya con nuestro paisano “Castrelito” y el torero conocido como “Chico de la Audiencia”, un chaval aspirante a fenómeno.

-Saludamos en Orense a don Miguel Fidalgo, dignísimo delegado gubernativo que fue del partido de Allariz y hoy jefe auxiliar del Somatén de Allariz.

-El comerciante orensano don José Pérez Builla sale en viaje de compras para su establecimiento La Gallega en nuestra ciudad rumbo a Madrid y Barcelona.

5 de marzo de 1951 - Accidente cerca del Puente Nuevo

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Josefa Mouriño Martínez, Etelvino García Gómez, Germán Gómez Domínguez, Jesús González Domínguez, Rosa González Pérez, Manuel Hermida Rodríguez, Verísimo Alonso Costa, Fidel Álvarez Álvarez, Francisco Álvarez Enríquez, Oliva López Vences, Francisca Vaamonde Requejo, Manuel Babarro, Agustín Fernández Gil, Feliciano Boán Pérez, Manuel Diéguez Asenjo, Darío Diéguez Asenjo, Paz Domínguez Fernández, Manuel Estévez Rodríguez, Emilio Fernández Rodríguez, Pilar Álvarez Rodríguez, Manuel López Álvarez y José Pérez López.

-Una camioneta vuelca en la avenida de Curros Enríquez, a pocos metros del edificio de la Delegación provincial de Abastecimientos y Transportes, cuando entraba en la misma procedente de El Puente, cayendo por un pequeño terraplén y atropellando antes a un vecino de Coles de 66 años que transitaba por el lugar. El viajero que iba en la camioneta y el atropellado ingresaron en la Cruz Roja con heridas de diversa consideración, resultando ileso el conductor de la camioneta.

5 de marzo de 1976 - Más muertos en Vitoria

El paro de los camioneros se recrudece en Orense con fuerte presión de los “piquetes” obligando a la intervención del Gobierno Civil, que ha sancionado a siete personas con sendas multas de 50 mil pesetas como presuntos agresores de un camionero en el término municipal de Bobadela-Celanova.

-Vitoria vive su segundo día de huelga y los nuevos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden se saldan con tres muertos y 73 heridos.

5 de marzo de 2001 - Moción de censura en Carballeda de Avia

Luis Milia Méndez se convierte en nuevo alcalde de Carballeda de Avia

El exconcejal del PSOE Luis Milia Méndez se convierte en nuevo alcalde de Carballeda de Avia al prosperar la moción de censura contra el alcalde Ernesto Martínez, pese a perder en el último momento el apoyo de uno de los tránsfugas del PP que se volvió atrás convencido por su partido.

-La pontevedresa Ana María Pastor es nombrada subsecretaria del Ministerio del Interior, cartera que dirige el también vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del que es colaboradora habitual.

-El alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, defiende en Bruselas el proyecto del “Metrotren” o metro de superficie para la ciudad, presentándoselo en persona a la vicepresidenta de la Comisión Europea y compañera de partido Loyola de Palacio.

-Los talibanes que gobiernan Afganistán inician la destrucción de las conocidas estatuas gigantes de Buda en la provincia de Bamiyán, un patrimonio artístico preislámico, pese a los ruegos de la Unesco, que envió a un emisario para intentar frenar lo que califican de “destrucción cultural inadmisible”.