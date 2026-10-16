Iberlongeva se centrará en la calidad de la vejez ourensana

Las claves de la calidad de vida serán el núcleo que centralice el proyecto transfronterizo Iberlongeva, que reúne a la Universidad de Vigo, la Universidad de Salamanca -a través de su Centro Internacional sobre el Envejecimiento- y el Politécnico de Bragança.

Analizarán los ciclos vitales de una muestra de 1200 personas mayores de 60 años residentes en la ciudad de Zamora, la provincia de Ourense y el distrito de Bragança

El estudio busca analizar el envejecimiento poblacional en la frontera entre España y Portugal para fomentar una vida con autonomía en edades avanzadas. Para ello, analizarán los ciclos vitales de una muestra de 1200 personas mayores de 60 años residentes en la ciudad de Zamora, la provincia de Ourense y el distrito de Bragança, concretamente la región de Tras-os-Montes. De acuerdo con los organizadores, las tres áreas geográficas presentan índices demográficos muy destacados en materia de longevidad, y en ellas buscarán identificar los factores que retrasan la fragilidad física y la dependencia ciudadana para comprender el desarrollo de una vejez con bienestar y capacidad de participación.

Somos desas cidades, deses territorios onde a idade parece que non ten parada, e temos moitísima xente con idades moi elevadas"

Las universidades implicadas intentan enfocar los cuidados prestados a los mayores como un elemento estructurador de la sociedad, dándoles valor de inversión comunitaria. Montserrat Cruz, vicerrectora de la Universidade de Vigo, destaca sobre estas ubicaciones, que “é un proxecto que está intimamente relacionado co territorio, pois somos desas cidades, deses territorios onde a idade parece que non ten parada, e temos moitísima xente con idades moi elevadas e nunhas condicións de saúde bastante favorables”. Por su parte, Juan Martín, director del Centro Internacional Sobre Envejecimiento, explicaba que “trataremos de aprender de los ciclos de vida de las distintas personas para desarrollar, a partir de ellos, una longevidad saludable”.