¿Sabe usted que el incivismo ensucia un campo de fútbol infantil de A Milagrosa?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, los niños que acudieron a jugar se encontraron el recinto lleno de excrementos de perro

Los excrementos de perro en el campo de fútbol infanntil de A Milagrosa.
Los excrementos de perro en el campo de fútbol infanntil de A Milagrosa. | La Región

¿Sabe usted que la falta de civismo de algunos dueños de perros sobrepasa todos los límites? ¿Que en este campo de fútbol de A Milagrosa los niños que querían hacer uso del recinto se encontraron con este espectáculo esperándoles nada más llegar? ¿Que afortunadamente estos episodios son cada vez más escasos y lo que prima entre los amantes de los perros es la urbanidad?

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