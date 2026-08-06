¿Sabe usted que el incivismo ensucia un campo de fútbol infantil de A Milagrosa?

¿Sabe usted que la falta de civismo de algunos dueños de perros sobrepasa todos los límites? ¿Que en este campo de fútbol de A Milagrosa los niños que querían hacer uso del recinto se encontraron con este espectáculo esperándoles nada más llegar? ¿Que afortunadamente estos episodios son cada vez más escasos y lo que prima entre los amantes de los perros es la urbanidad?