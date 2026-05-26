Más de 63.000 euros de indemnización en Ourense a una herida en 2021 tras una explosión en un autobús urbano

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a Autobuses Urbanos de Ourense, así como a una compañía de seguros, a indemnizar solidariamente en 63.179,93 euros a una pasajera que resultó herida en el año 2021, tras producirse una explosión en el interior de un bus urbano en la ciudad.

En concreto, el Tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por la representación de la afectada contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Ourense, que condenaba únicamente a la compañía aseguradora a abonar la cantidad de 1.204,81 euros —condena que se mantiene— y absolvía a la empresa municipal.

Esta vez, la Audiencia Provincial ha considerado que los daños sufridos por la demandante “son consecuencia de un hecho de la circulación”, recalcando que el suceso ocurrió tras la “rotura o fallo” de una pieza del mecanismo del vehículo, que “no eximirá de responsabilidad al causante del daño”.

Asimismo, la Sala ha subrayado que “existe un nexo causal” entre la explosión derivada de la rotura del manguito y las lesiones padecidas por la perjudicada, al indicar que la “estampida” del resto de pasajeros “no habría tenido lugar si no se hubiese producido la citada explosión”.

En concreto, según se recoge en la sentencia, el 5 de julio de 2021, mientras la demandante viajaba a bordo de un autobús urbano, tuvo lugar una fuerte explosión en la parte trasera del vehículo, cayendo sobre su cabeza una pieza del techo, rompiéndole las gafas y provocando la “estampida general” del resto de pasajeros, los cuales “se abalanzaron sobre ella, dejándola tendida en el suelo” para salir del vehículo, “ocasionándole múltiples golpes”.

El suceso

La mujer viajaba en el interior de un autobús urbanoy resultó herida al ser alcanzada por la explosión súbita de un manguito del motor del vehículo.

El suceso, del que informó el 112 Galicia, tuvo lugar el lunes 5 de junio de 2021 por la tarde en la ciudad de As Burgas en torno a las 15,00 horas, cuando el autobús circulaba por la calle Coruña. La mujer estaba sentada en el interior y al ser alcanzada por la explosión, las piezas le provocaron varias heridas.

Tras recibir una alerta por parte de otro pasajero del vehículo, los efectivos del 061 se desplazaron al lugar para atender a la mujer herida y, a su llegada, fue desplazada de urgencia al CHUO.