Ismael, paciente de Cardiología, celebra su alta con un concierto improvisado en los pasillos del CHUO: "Hai despedidas que non precisan discursos"

A veces, una canción basta para expresar agradecimiento, emoción y esperanza. Así lo demostró Ismael Rodríguez, que quiso celebrar su alta hospitalaria del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) con un improvisado concierto en la propia planta antes de regresar a casa.

La música es la gran pasión de Ismael desde hace más de cuatro décadas. Una compañera de vida que lo ha acompañado en fiestas, escenarios y encuentros populares, contribuyendo a mantener viva la música tradicional gallega. A lo largo de su trayectoria ha formado parte de distintas charangas, entre ellas “Mozos e Vellos”, además de otras agrupaciones musicales con las que ha compartido su afición desde muy joven.

Durante su ingreso en Cardiología, Ismael explicó a los profesionales sanitarios la importancia que la música tiene en su vida. Sus médicos le animaron a seguir cultivando esa pasión, conscientes de los beneficios que actividades como la música pueden aportar al bienestar emocional y a la calidad de vida.

Por ello, y como muestra de agradecimiento tras recibir el alta médica, decidió ofrecer una pequeña actuación musical que reunió a compañeros de planta y profesionales. La Rianxeira, una guitarra y el personal sanitario haciendo los coros fueron la despedida ideal para Ismael.

Desde el Servicio de Cardiología del CHUO agradecieron el gesto y le desearon muchos años más disfrutando de la música, una pasión que, como él mismo demuestra, también contribuye a cuidar el corazón.