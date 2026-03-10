¿Sabe usted que los jabalíes en Ourense están matriculados en la universidad?

¿Sabe usted que los jabalíes ya se animan a introducirse en el mundo unversitario? ¿Que tal es ya su integración en la city que ya valoran cursar estudios superiores? ¿Que alguno de ellos ha sido visto estos días de forma continuada en el campus de Ourense? ¿Que parece que se está debatiendo entre estudiar ADE o Derecho? ¿Que seica ya va más por el campus que algún alumno matriculado?

