Jácome traslada a la Molinera la Concellería de Educación

El BNG de Ourense denuncia el inminente traslado de la Concellería de Educación a La Molinera, una reubicación que, según la formación nacionalista, está prevista para principios de septiembre, coincidiendo con el periodo de mayor carga de trabajo del departamento por el inicio del curso escolar.

Los nacionalistas califican la medida como un nuevo “capricho” y critican la falta de planificación, al considerar que se suma a una sucesión de cambios de ubicación que, a su juicio, generan gasto público y desorganización. También cuestionan que sean los propios trabajadores municipales quienes tengan que asumir las tareas derivadas de la mudanza.

A esta situación, el BNG añade los problemas registrados en la página web de Educación, que, según denuncia la formación, lleva diez días fuera de servicio. Los nacionalistas alertan de que la incidencia coincide con un periodo en el que las familias tienen que realizar distintos trámites relacionados con el nuevo curso y las ayudas municipales.

La denuncia llega además en plena preparación del curso escolar 2026-2027. En Ourense, el Concello mantiene abiertas las ayudas municipales de comedor, una convocatoria que ya ha generado críticas del BNG por la insuficiencia de la partida presupuestaria: según la información publicada, 78 solicitudes quedaron inicialmente en lista de espera pese a cumplir los requisitos.

Desde el BNG consideran que el traslado añade dificultades a la gestión de un área especialmente activa en estas fechas y reclaman al gobierno municipal que priorice el funcionamiento de los servicios y la atención a las familias frente a nuevos cambios de ubicación.