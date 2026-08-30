¿Sabe usted que Jacome vuelve a demostrar que es un experto en recortar servicios?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, una nueva víctima de las tijeras presupuestarias de Jacome

Tren chuchu en la Plaza Mayor de Ourense.
Tren chuchu en la Plaza Mayor de Ourense. | La Región

¿Sabe usted que Jacome vuelve a demostrar que es un experto en recortar servicios? ¿Que ahora le tocó al tren chuchú, que dará su último paseo a finales de septiembre, tal como acaba de anunciar? ¿Que un servicio barato, popular y perfectamente asumible para la ciudad desaparecerá para dar paso, en 2027, a una concesión privada a “precio de mercado”?¿Que de “mercados” sabe mucho el alcalde?

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