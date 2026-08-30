¿Sabe usted que Jacome vuelve a demostrar que es un experto en recortar servicios? ¿Que ahora le tocó al tren chuchú, que dará su último paseo a finales de septiembre, tal como acaba de anunciar? ¿Que un servicio barato, popular y perfectamente asumible para la ciudad desaparecerá para dar paso, en 2027, a una concesión privada a “precio de mercado”?¿Que de “mercados” sabe mucho el alcalde?