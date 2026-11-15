La jefa de gabinete de Jácome logra la plaza en la Escuela de Música en Ourense

Jácome aseguró en un audio que las plazas en la Escuela de Música serían para Rafa “Reporter” y Susana Gómez

El Concello de Ourense ha hecho pública el acta de la comisión de valoración que resuelve la adjudicación de dos plazas de profesores de piano como personal laboral fijo en la Escuela Municipal de Música. El proceso, enmarcado en la Oferta Pública de Empleo Extraordinaria de 2022 para la estabilización de empleo temporal, propone el nombramiento de Susana Gómez Valencia y B.G.B. Susana Gómez Valencia es la jefa de Gabinete del Concello de Ourense.

A la convocatoria concurrieron seis aspirantes. Tras revisar la documentación presentada, el tribunal evaluador -presidido por Silvia Alonso Fernández- otorgó la puntuación máxima posible (100 puntos, sumando el tope de 70 por experiencia profesional y 30 por formación) tanto a Susana Gómez Valencia como a B.G.B.

Para determinar el orden final ante la igualdad de puntos, la comisión aplicó las bases de la convocatoria, que permiten computar sin límite los servicios prestados previamente en el propio Concello de Ourense como primer criterio de desempate. En este apartado, Gómez Valencia sumó 167,4 puntos, quedando en primera posición, mientras que González Baldonedo obtuvo 146,24 puntos, asegurándose la segunda plaza en liza.

Jácome lo daba por hecho

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Este nombramiento ha suscitado todo tipo de especulaciones y comentarios entre los aspirantes, que también han saltado a las redes sociales. De hecho, uno de los más repetidos está siendo el audio grabado a Gonzalo Pérez Jácome, que este periódico publicó en su momento. El alcalde prometía dos plazas de un concurso público para Rafa “Reporter”, el amigo que asumió la multa de septiembre en Samil, y Susana Gómez.

El regidor discute en un audio con “Reporter” sobre las bases del concurso de consolidación de plazas laborales en el Concello, explicándole que “vais a ganar siempre”. Aquel audio decía textualmente así: “Vamos a bajar los años, pero vosotros tenéis la máxima puntuación y ganáis siempre, en el cien por cien de los casos, ¿entiendes? Como si le ponemos un año de antigüedad, Rafa”, insiste el regidor: “Siempre ganáis vosotros, tú y Susana”.