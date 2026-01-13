A juicio en Ourense por prendas falsas en cajas de fruta con destino a la feria

El juicio contra dos mujeres acusadas de un delito contra la propiedad industrial, tras ser sorprendidas en 2020 con un cargamento de ropa interior falsificada en la autovía A-52, no pudo celebrarse este lunes. La vista, señalada en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, quedó suspendida a instancia del Ministerio Fiscal. El motivo del aplazamiento fue la ausencia en la causa de la citación de los representantes legales y peritos de las marcas Puma y Adidas, cuya presencia es necesaria para ratificar los informes sobre la falsedad de las prendas y los perjuicios económicos reclamados en la causa penal.

Los hechos que se juzgarán el 26 de mayo (a las 11.00 horas) se remontan a la mañana del 7 de agosto de 2020. Sobre las 10:30 horas, cuatro mujeres circulaban en una furgoneta por la autovía A-52 a la altura del punto kilométrico 193, en el término municipal de Xinzo de Limia. El vehículo sufrió una avería y quedó detenido en el arcén, lo que motivó que una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico acudiera para auxiliarlas. Al ser preguntadas por los agentes, las ocupantes manifestaron que se dirigían a Ourense para montar su puesto en el mercadillo de vendedores ambulantes que se celebra los días 7 de cada mes. Sin embargo, durante la espera de la asistencia en viaje, los agentes realizaron una inspección de la carga. En la parte posterior de la furgoneta descubrieron, ocultos dentro de cajas de fruta, estuches de plástico que contenían multitud de prendas de ropa interior.

Tras una inspección minuciosa en el área de servicio de Xinzo, que la defensa considera ilícita, se incautaron numerosas prendas que, según el escrito de acusación de la Fiscalía, dos d elas encausadas transportaban “a sabiendas de su falsedad y con intención de destinar al tráfico”. El material intervenido incluía: 670 paquetes de tres unidades de ropa interior (masculina y femenina) con el logotipo de Calvin Klein: 64 de tres unidades de la marca Puma y 7 paquetes de tres unidades de calzoncillos de la marca Adidas. En total, 3.327 prendas de ropa interior, masculina y femenina, que podrían haber alcanzado en el mercado un valor aproximado de 35.000 euros, según la estimación de la Guardia Civil en un primer momento.

El Ministerio Fiscal sostiene que estas prendas vulneraban los derechos de propiedad industrial al no haber sido elaboradas por los verdaderos titulares ni contar con su consentimiento. Además, transportaban ropa con logos de otras firmas como Levi’s, Tommy Hilfiger o Dolce & Gabbana, aunque en estos casos no se ha podido acreditar su falsedad. La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito contra la propiedad industrial y solicita para cada una de las dos de las acusadas (en el procedimiento figuraban tres investigadas, pero una ya falleció) una pena de un año de prisión, además de la inhabilitación especial para el sufragio pasivo y el pago de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil, las acusadas deberán indemnizar conjunta y solidariamente a las marcas por el perjuicio económico sufrido, que el fiscal cifra en: 10.632,90 euros para Calvin Klein; 3.456 euros para Puma y 140 euros para Adidas.