A juicio en Ourense por vender un BMW que tenía 60.000 kilómetros de más

Ciprián L.M., de 28 años, se sentó este jueves en el banquillo de la Sección Penal del Tribunal de Instancia (Plaza 1) acusado de un delito de estafa en concurso con falsedad documental por vender, presuntamente, un coche con el kilometraje rebajado. Los hechos se remontan a finales de diciembre de 2023.

El Ministerio Público sostiene que el acusado formalizó un contrato privado de compraventa de un vehículo BMW X5 con el denunciante, Adrián E., guiado por un ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito. Para conseguir un mayor precio en la transacción, el inculpado manipuló el cuentakilómetros del turismo para que reflejase la cifra de 180.000 kilómetros, ocultando de este modo su rodaje real de 240.509 kilómetros.

Tal y como explicó el comprador durante la vista oral, adquirió el coche por 16.650 euros, destinado a un cliente de su negocio de compraventa. Sin embargo, el engaño salió a la luz al llevar el vehículo a la casa oficial, donde un operario de la marca le envió una fotografía acreditando el exceso de más de 60.000 kilómetros. Ante esta situación, el cliente final rechazó el turismo, lo que obligó al denunciante a vendérselo posteriormente por solo 10.000 euros, asumiendo una pérdida económica directa de 6.650 euros.

A raíz de estos hechos constitutivos de estafa y falsedad en documento privado, el fiscal exige para el acusado una pena de 1 año y 9 meses de prisión. Asimismo, el Ministerio Público solicita la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y el pago de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil, se reclama que el acusado indemnice al comprador afectado en la cantidad que se determine durante la ejecución de la sentencia, a la que habrá que sumar los intereses legales correspondientes.