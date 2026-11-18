Las versiones dispares sobre el navajazo que acabó con la vida de Amín Oudriss Odriss la noche de fiesta de su 21 cumpleaños en la zona de Vinos de Ourense parecen haber abierto más interrogantes de los que han conseguido despejar. A medida que avanzan las sesiones, el puzle de lo ocurrido la madrugada del 29 de noviembre de 2024 en el entorno de la calle Pizarro se complica con piezas que no siempre encajan entre sí.

Al menos, así lo dejó entrever este miércoles la inusual actividad del jurado popular en la tercera jornada del juicio en la Audiencia Provincial: tras intervenir las acusaciones y la defensa en cada turno, dos de sus nueve integrantes tomaron la palabra para formular hasta siete preguntas directas a policías y testigos que estuvieron presentes aquella noche en el lugar de los hechos.

El momento de mayor tensión visual de la mañana se produjo cuando el letrado de la Administración de Justicia, Damián Heras, mostró ante el tribunal y los miembros del jurado la navaja de 20 centímetros utilizada en el crimen. El arma blanca, rescatada tras ser arrojada al cauce del río Barbaña durante la huida del procesado, Nicusor S., pasó así a primer plano físico en una sala donde hasta ahora todo habían sido palabras cruzadas y vídeos revisados fotograma a fotograma.

A la izquierda, el agresor recibe patadas en el suelo, en la calle Pizarro. A la derecha, el autor de los hechos detenido en la calle Porto Carreiro sobre el río Barbaña tras acuchillar al joven de 21 años.

La insistencia del tribunal popular por atar cabos llega después de escuchar las flagrantes contradicciones que cruzan los testimonios y que incluso brotan de un día para otro en boca de un mismo compareciente. De hecho, el agente de la Policía Nacional que interrogó a José Antonio F.R. tras el suceso desarmó hoy buena parte del relato que el veterano portero ofreció este martes en sala. Si en la sesión anterior el testigo aseguró haber visto a la víctima romper una botella de Estrella Galicia y hacer "un salto raro" con el cristal en la mano antes de recibir la cuchillada, el funcionario policial dejó claro que ese episodio jamás existió en su primera declaración: "No me dijo nada de que Amín llevase nada en la mano ni de que intentara pinchar a nadie", precisó con rotundidad ante el tribunal.

La nebulosa sobre la secuencia exacta de la reyerta alcanzó incluso a la propia cúpula de la investigación policial. Durante su comparecencia, el entonces inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Ourense sostuvo que fue Amín quien saltó encima del acusado durante el forcejeo previo en la calle. Un extremo que ya había quedado desmontado en la jornada anterior después de que Reda O., amigo del fallecido, se identificara a sí mismo al visionar en sala las grabaciones de la pelea: "La persona que salta encima soy yo", había aclarado para despejar dudas.

Con ese baile de versiones sobre la mesa, dos miembros del jurado decidieron ir al grano y apuntar directamente a los puntos ciegos del caso.

A los agentes de la Policía Nacional les preguntaron si el joven fallecido contaba con antecedentes -a lo que respondieron que "solo fugas voluntarias siendo menor"- y si al llegar al escenario del crimen advirtieron restos de botellas rotas en el pavimento: "Era un escenario muy confuso, con mucha gente y gritos", admitió el coordinador de servicios de noche de Seguridad Ciudadana de la Comisaría.

Además, quisieron saber de antemano si restaban por declarar más testigos presenciales de la pelea, una cuestión que sirvió para anunciar el turno de las acompañantes del acusado aquella madrugada.

Sin embargo, el paso por el estrado de quienes compartieron espacio en el interior del pub Destino tampoco logró iluminar quién prendió exactamente la mecha. María Fara, amiga del procesado, se escudó en un lacónico "no lo vi" cuando el jurado le preguntó quién propinó el primer golpe o profirió una mala palabra dentro del local.

Tampoco resultó sencillo obtener respuestas de su hija. Tras comprometerse a acudir personalmente a la Audiencia, la joven dio plantón al tribunal y hubo que localizarla de urgencia para que interviniera por videoconferencia. Una ausencia sobre la que quiso indagar uno de los jurados preguntándole directamente por qué no había querido comparecer hoy en sala, aunque la magistrada presidenta cortó la cuestión al declararla impertinente.

Pese a ese arranque accidentado, la testigo sí ofreció su versión sobre el ambiente que se respiraba en el pub, donde admitió que estuvo ligando con uno de los amigos de Amín. Según su relato, al entrar en el establecimiento los acompañantes de la víctima empujaron al acusado y este respondió empujando al fallecido, a quien situó cayendo al suelo -confundiéndolo en realidad con Daniel, el mejor amigo de Amín-. El problema es que el propio Daniel tampoco pudo aportar luz sobre el suceso: aseguró no acordarse de absolutamente nada de lo ocurrido tras recibir un golpe del procesad, a quien no identificó como agresor, que ni siquiera vio venir y que lo dejó fuera de combate y sin consciencia. Eso sí, cuando el jurado le preguntó por el carácter de su pandilla, defendió sin fisuras su historial pacífico: "Nunca me vi en problemas con Amín y Reda; nunca estuvimos en peleas y nos apartábamos de ellas".

Con los testimonios presenciales ya agotados, el juicio afrontará este jueves su cuarta sesión, en la que será el turno de los peritos y los médicos forenses encargados de aportar las pruebas científicas y técnicas sobre la agresión mortal.