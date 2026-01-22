Leroy Merlín amplía su oferta hasta la calle Santo Domingo de Ourense

La compañía de construcción, decoración y jardinería Leroy Merlín planea trasladar al centro de Ourense parte de su oferta comercial. El destino elegido ha sido la calle Santo Domingo, donde la antigua tienda de colchones Aspol ya luce la advertencia de la llegada de los nuevos inquilinos.

Francisco Garrido, gerente de Leroy Merlín en Ourense, explica que este movimiento parte de “la experiencia de nuestra tienda matriz en Quintela, que nos dice que podemos llegar a otro tipo de cliente en el centro de la ciudad, y poder asegurar que puedan comprar allí el material para sus proyectos”. En concreto, este nuevo espacio estará especializado en cuatro materiales: “puertas, ventanas, suelos y armarios”, continúa comentando Garrido, quien también matiza que el nuevo establecimiento “no funcionará como punto de entrega, será un nuevo punto de venta para proyectos”.

La reforma del bajo que alojará la nueva tienda está previsto que comience el próximo lunes, 26 de enero, con la previsión de que las obras se alarguen durante cinco semanas. La apertura reforzará el buen comportamiento que la empresa ha venido ya observando por parte de los consumidores desde que abriera su primera tienda en Quintela el 12 septiembre de 2019.