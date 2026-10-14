Listas | Estos son los candidatos del PSOE de Ourense al Congreso y Senado en las elecciones 29-N

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Ourense aprobó este miércoles su propuesta de candidaturas para el Congreso de los Diputados y el Senado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, activando formalmente su maquinaria electoral en la provincia.

La designación llega tras el proceso de consulta a la militancia celebrado en las distintas asambleas de la provincia durante los últimos días, un trámite que en la agrupación de la ciudad se resolvió por simple asentimiento.

Al frente de la candidatura al Congreso se sitúa Carmen Rodríguez Dacosta, una designación que forzará su salida del Parlamento de Galicia al ser en la actualidad la única representante socialista por la provincia de Ourense y resultar su escaño autonómico incompatible con la carrera a Madrid. Su vacante en el Pazo do Hórreo la asumiría Ignacio Gómez, exalcalde de Ribadavia entre los años 2015 y 2019 y número dos de la lista socialista en las pasadas elecciones autonómicas.

Junto a Carmen Dacosta, la propuesta provincial para el Congreso sitúa en los puestos dos, tres y cuatro a Brian Diz Gonzalez -concejal de Amoeiro y coordinador comarcal del PSOE-, Marina Vaz Quintillán y Brais Gonzalez Fernandez, respectivamente, mientras que la relación de suplentes la integran Sherezade Nuñez -alcaldesa de Vilamartín-, Manuel Freire Cid, Rosa Martinez y Luis Fernandez Gudiña.

Por su parte, la candidatura al Senado queda encabezada por Maria Fernandez Ojea -concejala en el Concello de Ourense- como titular número uno, Rafael Rodriguez Villarino -el actual senador- como número dos y Lorena Guerra en el número tres. Las suplencias de la Cámara Alta corresponden a Federico Perez Mato y Maria Asuncion Morgade Rua para acompañar a la primera titular; Ana Rosa Paradelo Carracedo y Bruno Antonio Ortiz Lopez para el segundo; y Manuel Gonzalez Iglesias junto a Noa Fernandez Lopez para el tercer puesto.

Pese a este respaldo orgánico en el ámbito provincial, la configuración definitiva de las papeletas ourensanas permanece abierta a posibles cambios hasta el último momento. Las propuestas aprobadas este miércoles deberán ser examinadas y ratificadas este viernes por la Comisión Federal de Listas, órgano en el que la dirección de Ferraz tiene la última palabra y se reserva la potestad estatutaria de introducir modificaciones tanto en los nombres como en el orden de salida.

Los antecedentes en la provincia muestran cómo el criterio ourensano ha sido alterado en múltiples ocasiones desde Madrid: ya ocurrió en las generales de 2015 y 2016, y volvió a repetirse en las elecciones de 2023.

El dictamen definitivo para Ourense se sellará este sábado con la celebración del Comité Federal en Fuenlabrada, máximo órgano entre congresos en el que la cúpula socialista aprobará formalmente las candidaturas y el presupuesto de campaña.

Proposta Candidatura Congreso

Carmen Rodríguez Dacosta Brian Diz Gonzalez Marina Vaz Quintillán Brais Gonzalez Fernandez

Suplentes:

Sherezade Núñez Rodríguez

Manuel Freire Cid

Rosa Martinez Rodriguez

Lus Fernandez Gudiña

Proposta de Candidatura ao Senado

Maria Fernandez Ojea

Federico Perez Mato

Maria Asuncion Morgade Rua

Rafael Rodriguez Villarino

Ana Rosa Paradelo Carracedo

Bruno Antonio Ortiz Lopez

Lorena Guerra Vigo