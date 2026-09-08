Loterías Anta deja las Galerías Centrales de Ourense: “Si podemos celebrar este Gordo en Santo Domingo sería increíble”

Uno de los emblemas de a suerte da un paso vital para seguir creciendo. Después de 45 años despachando ilusión en las Galerías Centrales, Loterías Anta hace las maletas. La emblemática administración se trasladará en los próximos meses al número 46 de la rúa Santo Domingo, haciendo esquina con la rúa Concordia. La fecha definitiva aun no está confirmada, pero el objetivo es completar el cambio a mediados de noviembre.

Se trata de un cambio histórico motivado por el crecimiento del negocio y especialmente la necesidad de salir de la “sombra” de las galerías y ganar mucha más visibilidad a pie de calle. Las cifras respaldan la decisión, ya que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado detectó a través de un estudio que en la galería actual apenas entran 23 personas por hora, mientras que por la nueva ubicación pasan unos 350 viandantes cada hora, multiplicando por quince el tráfico y por lo tanto los potenciales clientes.

“Ya llevamos varios años buscando el salirnos a la calle de esta galería. Evidentemente el motivo que más sencillo parece es el comercial, la calle es la calle”, explica el responsable de la administración, Jorge Anta.

Sin embargo, no es la única razón, ya que, debido al crecimiento de esta administración, la plantilla ha aumentado hasta los cinco trabajadores y el espacio actual “se nos está quedando pequeño para gestionar, hay mucho trabajo por detrás que no se ve”, resalta Anta.

A la falta de espacio se suma el anhelo de mejorar la comodidad laboral. “Aunque parezca una chorrada, estamos muy contentos de poder ver la luz natural cuando trabajamos, porque estar metido aquí en un sótano, todo el día durante años y años se nota”, exclama el gerente.

A esto se añade el declive de su entorno actual: “Las galerías ya desde hace unos años es un formato comercial que demuestra que se queda obsoleto y el estado de estas no es el adecuado”, relata Anta, que no teme por la pérdida de clientela que estaba acostumbrada a ir a a las Galerías Centrales, ya que seguirán estando “en la misma zona de confluencia”, permitiendo mantener a los de siempre.

La intención es abrir a mediados de noviembre, aunque si las obras se retrasan más allá de principios de diciembre, pospondrán el traslado a enero para no afectar la campaña de Navidad. Su mayor ilusión es clara: “Si podemos celebrar el Gordo de Navidad en Santo Domingo, sería increíble”.