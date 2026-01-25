Esta colección es sin duda una colección bien gestionada y bien aprovechada, dando pie nada menos que a siete libros con los siguientes títulos: “El sexto no fornicar”, “La española cuando besa”, “Mi mama me mima”, “Al paso alegre de la paz”, “Flechas y Pelayos”, “La Sección Femenina” y “He aquí la esclava del señor”.

En ellos está contenida la ideología, la moral, la pedagogía y hasta la estupidez, en temas como la educación, el sexo, la religión y la vida cotidiana tal y como los concebía el franquismo de la posguerra. Todo empezó el día que el coleccionista Luis Otero encontró en el Rastro de Madrid un ejemplar de la enciclopedia infantil de la que era autor Dalmau Carlés, con la que él había aprendido las primeras letras en su escuela de Piñeira de Arcos. Después, su actividad profesional lo llevó por librerías, bibliotecas y rastrillos de toda España, donde no dejó escapar ningún texto que hiciera referencia a la vida cotidiana de los años más duros del franquismo. Médicos, educadores, teóricos del régimen y sobre todo curas exponían en sus textos, sin rubor ni cortapisas, su idea de cómo debían de vivir, sentir y padecer los españoles de la época.

La colección se convirtió en una magnífica historia del franquismo, en la que no hace falta incluir sesudos editoriales ni análisis políticos, basta con exponer unos textos en los que está relatado todo el horror y error de una época. Se salvan algunos temas de la Sección Femenina, en los que defiende la lactancia materna, la higiene y la práctica del deporte en las mujeres. El elaboradísimo trabajo del coleccionista constata la completa y abundante bibliografía utilizada a la hora de organizar los libros originados por la colección, e incluye comentarios de Otero llenos de ironía, humor y asombro. La colección produce en el lector de los libros de Otero una sensación en la que se mezclan sentimientos de tragedia, ridículo y humor.

El coleccionista

Luis Otero es periodista jubilado después de muchos años de actividad en las revistas nacionales más importantes de la transición política, la edad dorada del periodismo español. Nacido en Piñeira de Arcos (Ourense), nombre con el que firmo muchos de sus artículos, hijo del maestro y alcalde del pueblo, autor de una novela deliciosa, “Gris marengo”, en la que cuenta su vida de niño de una aldea de los años cincuenta, Otero es un agudo observador y recopilador de textos que el selecciona añadiéndoles el humor y la ironía necesarias que los hace mas soportables.

Un Voltaire galaico

- “Luis Otero un Voltaire galaico, un Fernández Flórez de vuelta, un Cela cachondo, preciso y dialogante”.

-“Este achaque de la nostalgia crítica, Otero lo resuelve dándonos más documentación que nadie y más ironía, burla sexo y risa que nadie” .

- “Este Nabokov tímido de Piñeira, amante de los detalles y de los glúteos femeninos, como el universal, lo que no le perdona a Franco no es que le quitase la infancia y le trajese el invierno. Lo que no le perdona es que le quitase los muslos panificados de las panificadoras que panificaban en la panificadora de su abuela Antonia”.

- “Luis Otero, como Vázquez Montalbán, Terence Moix y yo mismo, ha hecho la crónica de la posguerra con erudición e ironía, entre el documental y la coña, entre el sentimiento y la nostalgia critica. Es el mas joven de todos nosotros pero esta entre los primeros en calidad, distanciamiento histórico y hemeroteca”.

(Opiniones de Francisco Umbral en la presentación en Madrid del libro:”Al paso alegre de la paz”, 1996)