Los jabalíes vuelven a dejarse ver en las calles de Ourense. Una manada fue avistada durante la noche en la rotonda que conecta la avenida de Zamora con la calle Saínza, donde su presencia sorprendió a varios conductores. La aparición se suma a los reiterados episodios de incursiones de estos animales en diferentes puntos de la ciudad.

En los últimos meses se han registrado avistamientos en distintas zonas de Ourense, con jabalíes paseando por calles, glorietas y espacios urbanos, además de ocasionar daños en jardines y zonas verdes al remover la tierra en busca de alimento.

Estas incursiones han llevado a los animales hasta áreas habitadas, donde su presencia puede generar situaciones de riesgo para la circulación, especialmente durante la noche, cuando resulta más difícil advertirlos con suficiente antelación.

Los avistamientos se han sucedido en distintos barrios y vías de la ciudad, evidenciando la frecuente aproximación de fauna salvaje al entorno urbano. La presencia de jabalíes en las calles ourensanas vuelve a poner sobre la mesa los problemas derivados de estas incursiones y la necesidad de evitar riesgos tanto para los conductores como para los propios animales.

Ourense registró 1.218 siniestros provocados por jabalíes en 2025

La presencia de estos animales en el entorno urbano coincide con el elevado impacto que provocan en la provincia. Ourense registró 1.218 accidentes relacionados con jabalíes durante 2025, de los 4.080 contabilizados en toda Galicia, lo que supone casi tres de cada diez siniestros de la comunidad.

La provincia es una de las más afectadas por esta problemática, que también ocasiona daños en cultivos, explotaciones agroganaderas y problemas de seguridad vial. Ante esta situación, la Xunta ha extendido la emergencia cinegética temporal a los 313 municipios gallegos, incluidos los 92 concellos ourensanos, que quedan dentro de la medida durante la temporada 2026-2027.

La población de jabalíes en Galicia se estima en unos 82.200 ejemplares, con una horquilla que oscila entre los 75.300 y los 90.600. Sin embargo, la Administración autonómica no dispone de datos concretos sobre cuántos animales habitan en zonas como el Macizo Central ourensano, por lo que su distribución exacta continúa siendo una incógnita.

La emergencia cinegética, vigente hasta el 31 de julio de 2027, busca reforzar el control de la especie ante los daños agrícolas, los problemas para las explotaciones ganaderas y los riesgos de accidentes de tráfico. Mientras tanto, las incursiones en zonas urbanas siguen dejando nuevas imágenes de jabalíes en las calles de Ourense.