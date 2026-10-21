Mapa | Cuánto ganan los vecinos de tu barrio en Ourense: consulta la renta, calle a calle

La renta neta media por persona en Ourense aumentó en 2024 hasta los 16.019 euros anuales, pero la subida no ha frenado el crecimiento de la desigualdad entre barrios. Las zonas céntricas de Paz Nóvoa, Concejo, San Lázaro y Paseo lideran la clasificación, con ingresos superiores a los 27.000 euros, mientras que Covadonga continúa a la cola, con 10.319 euros por habitante.

La brecha entre las zonas más ricas y las más pobres alcanza los 17.207 euros, casi un 40% más que hace una década. Mientras algunas áreas céntricas y periurbanas registran importantes incrementos de renta, los barrios con menos recursos avanzan a un ritmo más lento, consolidando la desigualdad económica en la ciudad.

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El mapa permite consultar cómo se distribuye la renta neta media por persona barrio a barrio en Ourense, según los últimos datos del INE, correspondientes a 2024. Las cifras reflejan una ciudad cada vez más desigual, consulta aquí cualquier barrio o calle.