¿Sabe usted que cuando uno es médico lo es las 24 horas del día, festivos incluidos?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la actuación de Rosendo Fernández atendiendo como médico a un participante de las 3Horas Resistencia de Ourense
¿Sabe usted que cuando uno es médico lo es las 24 horas del día, festivos incluidos? ¿Que si no que se lo pregunten al vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, que el pasado domingo atendió a un corredor que participaba en la III prueba BTT 3horas Resistencia Ourense? ¿Que finalmente fue tan solo una indisposición y que no fueron necesario mayores cuidados? Y que… enhorabuena a los dos!!!
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