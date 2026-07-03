Los médicos protestan por el calor de la sanidad de Ourense

El calor abre otro frente en la sanidad ourensana. La junta de personal del Área Sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras anuncia movilizaciones por las condiciones térmicas en hospitales, centros de salud y dependencias asistenciales, donde los sindicatos denuncian temperaturas que alcanzan o superan los 30 grados. “Trabajar así en un hospital no es solo ilegal, es una temeridad asistencial e inhumana”, advierten.

El presidente de la junta de personal José Benito González, sostiene que el problema no se limita al hospital. Cita el Centro de Especialidades, con especial preocupación por Psiquiatría, el Hospital de Piñor y centros de salud más antiguos o pendientes de reforma, como el Nóvoa Santos. “Hay zonas donde es imposible prestar asistencia sanitaria”, lamenta.

González ejemplifica la situación con el caso de una profesional que llegó a medir 32 grados en su despacho y tenía que salir cada cierto tiempo a otra sala para refrescarse antes de volver a atender. “Nadie se puede imaginar cómo un profesional puede estar horas en un despacho en esas condiciones”, señala. Además, apunta a una paradoja difícil de sostener: “Se pide a la población que permanezca en lugares frescos, mientras se cita a pacientes vulnerables en consultas a altas temperaturas”.

El conflicto tiene, además, un trasfondo arquitectónico. La junta de personal onsidera que los ventiladores, vinilos o equipos portátiles instalados por el Sergas son “parches insuficientes” y que el problema real está en instalaciones no preparadas y una red eléctrica que, denuncian, “no soporta más carga”.

El Sergas rechaza la imagen trasladada por los sindicatos y asegura que la práctica totalidad de los centros cuenta con climatización o sistemas de refuerzo. Defiende que, en los espacios donde no fue posible acometer obras por razones técnicas o por estar previsto un traslado próximo, se instalaron equipos portátiles, ventiladores, vinilos antitérmicos y otros elementos de apoyo. También anuncia más de un millón de euros para nuevas actuaciones en los centros de salud de Xinzo de Limia, O Carballiño y Celanova.

Además, el Sergas afirma que técnicos de mantenimiento han constatado en distintos centros la presencia de ventanas abiertas precisamente en las horas de mayor calor e insolación. La administración atribuye esta práctica a la creencia “errónea” de que las corrientes de aire refrescan, pero advierte de que ese gesto acaba boicoteando la climatización.