Las mujeres en la Policía: de ser excepción en los años 90 a liderar brigadas y comisarías

Rosa Seara Pateiro (Barakaldo, 1975) vivió de cerca la labor policial desde su infancia, rodeada de una familia en la que el uniforme de Guardia Civil y Ertzaintza siempre estuvo presente. Cuando ella decidió dar el paso, se sintió muy apoyada. “Mi padre me animó mucho. Antes sí que es cierto que se era más reticente con las mujeres y el tema de la Policía, sobre todo los hombres. Sin embargo, mi padre fue la persona que más me animó a ingresar en el Cuerpo”, recuerda.

Ese ánimo paterno fue fundamental: “Mi madre siempre me apoyó, desde el primer momento, pero que la figura masculina también te apoye y vea que no hay ningún tipo de diferencia entre tus hermanos, tus primos y tú, pues sí que es importante”.

En su caso optó por la Policía Nacional. Eligió este Cuerpo porque en ese momento (en los años 90) tenía un espectro de actividades mucho más amplio que las policías autonómicas. Al respecto, explica que la Policía y la Guardia Civil desempeñaban, entre otras, labores de investigación o extranjería mientras la Ertzaintza estaba limitada a seguridad ciudadana y protección de edificios.

El esfuerzo tuvo su recompensa y logró entrar en la Policía Nacional en 1998. Guarda un muy buen recuerdo de su primer día. Comenzó realizando prácticas en seguridad ciudadana en Madrid. En aquella época, el número de mujeres que entraba en el Cuerpo era muy inferior al actual tal y como demuestra el hecho de que de los 30 agentes que estaban formándose solo tres eran mujeres.

“Nos querían a toda costa"

“Recuerdo que éramos tres chicas de prácticas y los grupos operativos nos querían a toda costa porque para realizar vigilancias, para cacheos, para todo era fundamental tener mujeres. De hecho, a veces en servicios nocturnos tenías que llamar a otras comisarías donde hubiera mujeres realizando el servicio porque no había en tu turno. Eso ahora generalmente no se da ya, porque ya hay mujeres en todos los turnos”, relata Seara.

Durante las prácticas, sí que notó una diferencia de trato por parte de algunos ciudadanos, independientemente del rango del agente: “Generalmente se dirigían siempre al hombre, eso ha cambiado radicalmente, la sociedad ha evolucionado”.

Tras ese periodo de formación en Madrid, volvió a su País Vasco natal para trabajar en la Jefatura Superior. En 2007, se mudó a Ourense, donde fue jefa de grupo de la Brigada de Extranjería. El ascenso a inspectora jefa hizo que se tuviese que trasladar a Vigo para desempeñar el cargo de jefa de la Brigada de Seguridad Ciudadana. Estuvo dos años y luego regresó a Ourense, donde actualmente es la jefa de la Brigada de Extranjería y Fronteras.

Evolución de la Policía

Seara explica que actualmente hay muchas más mujeres en la Policía que cuando ella entró, especialmente en niveles de responsabilidad. “En el caso de Galicia tenemos cuatro comisarias, dos de ellas jefas de comisarías y otras dos son las jefas de las brigadas de Seguridad Ciudadana más importantes de la comunidad, que son Coruña y Vigo. También somos bastantes inspectoras jefas que estamos en brigadas operativas, entonces ha cambiado radicalmente”, detalla.

Además, menciona la importancia de los protocolos de igualdad que se han implementado y la figura del delegado de igualdad, una responsabilidad que ella misma ejerce en la provincia de Ourense. “Aquí no ha habido ninguna queja ni ninguna activación de protocolo ni nada, una mujer es igual que un hombre en todo”, asegura.

Rosa Seara es hoy una referente para todas las mujeres que quieren seguir sus pasos. A través de su trayectoria se puede ver la evolución en materia de igualdad que ha tenido la Policía Nacional, de apenas tener presencia femenina en los 90 a romper el techo de cristal. Sin embargo, los números muestran que todavía queda mucho por hacer. Las mujeres representan actualmente en torno al 18% de los agentes que hay en el Cuerpo a nivel nacional, un porcentaje mucho mayor que a principios de siglo, que estaba alrededor del 7%, pero que sigue sin reflejar el peso de la mujer en la sociedad.